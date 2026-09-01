В аккаунте Президента в социальной сети размещена публикация о его встрече с Премьер-министром Индии
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 1 сентября в рамках Саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столице Кыргызской Республики Бишкеке встретился с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Об этом сообщается в аккаунте главы нашего государства в социальной сети «X».
«В рамках проходящего в Бишкеке Саммита ШОС провели обмен мнениями по нашей двусторонней повестке дня с Премьер-министром Нарендрой Моди», - отметил Президент Азербайджана в публикации.
On the margins of the SCO Summit in Bishkek, had an exchange of views with Prime Minister @narendramodi on our bilateral agenda. https://t.co/RIrVjzp3ji pic.twitter.com/0bNbXl6god — Ilham Aliyev (@presidentaz) September 1, 2026
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