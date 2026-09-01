Первая свадьба спустя 34 года в ходжалинском селе Сеидбейли - ВИДЕО

В селе Сеидбейли Ходжалинского района спустя 34 года состоялась первая свадьба.

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Отмечается, что жених Сардар Рамазанов является участником 44-дневной Отечественной войны. Во время войны он принимал участие в боях на Агдеринском направлении.

Жители села и гости, приехавшие на торжество из разных регионов, поздравили молодую семью и дали ей свои благословения. Участники мероприятия почтили память шехидов, благодаря которым стало возможным возвращение этой земли к мирной жизни, а также выразили благодарность ветеранам, получившим ранения и потерявшим здоровье в борьбе за освобождение родных территорий.