Euronews показал кадры встречи Ильхама Алиева с Масудом Пезешкианом
Телеканал Euronews опубликовал видеозапись встречи президентов Азербайджана и Ирана Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана.
Соответствующие кадры появились также в аккаунте Euronews в социальной сети X.
На видео запечатлен момент, когда Ильхам Алиев предлагает своему иранскому коллеге попробовать азербайджанскую минеральную воду «Истису».
«Попробуйте и азербайджанскую воду! Здесь есть прекрасная вода “Истису”. Я привез ее с собой», — сказал Алиев, после чего налил воду себе и Пезешкиану.
A rare candid moment in Bishkek: Azerbaijan's Aliyev jokes with Iran's Pezeshkian, urging him to skip the Georgian water on offer and try Azerbaijani "Istisu" from Nakhchivan instead — water Aliyev brought himself.
Pezeshkian: "You brought them for yourself, not for us!" pic.twitter.com/WkH1NEF1AU — euronews (@euronews) September 1, 2026