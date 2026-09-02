В Сумгайыте мужчина поджег дом своих родителей - ФОТО

В массиве Джорат баглары города Сумгайыт произошел пожар в частном жилом доме.

Как передает Report, на место происшествия были привлечены личный состав и техника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Пожар был потушен в короткие сроки, предотвращено распространение огня на соседние дома.

По предварительным данным, пожар устроил сын владельца дома (личность уточняется - ред.). Он был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия.

Подробности инцидента и точные причины пожара выясняются.