 В Сумгайыте мужчина поджег дом своих родителей - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Сумгайыте мужчина поджег дом своих родителей - ФОТО

First News Media07:53 - Сегодня
В Сумгайыте мужчина поджег дом своих родителей - ФОТО

В массиве Джорат баглары города Сумгайыт произошел пожар в частном жилом доме.

Как передает Report, на место происшествия были привлечены личный состав и техника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Пожар был потушен в короткие сроки, предотвращено распространение огня на соседние дома.

По предварительным данным, пожар устроил сын владельца дома (личность уточняется - ред.). Он был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия.

Подробности инцидента и точные причины пожара выясняются.

Поделиться:
505

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана направил обращение участникам IV Международной ...

Общество

По инициативе Мехрибан Алиевой повышается зарплата более 72 тыс. медработников ...

Общество

В Баку начала работу IV Международная конференция по противоминной деятельности - ...

Общество

ИВ Геранбоя: При взрыве и пожаре на складе боеприпасов жилые дома не пострадали - ...

Общество

Пассажир рейса Москва-Баку пытался провезти патроны в обуви - ФОТО

Председатель Правления: После Отечественной войны обезврежено более 260 тысяч мин и других взрывоопасных предметов

Представитель ООН: Для разминирования территорий необходима международная солидарность

По инициативе Мехрибан Алиевой повышается зарплата более 72 тыс. медработников TƏBİB - ФОТО

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Она возвращалась домой после того, как отвела ребенка с аутизмом в детсад: Новые детали смертельного ДТП - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане более 100 абитуриентов с результатом свыше 500 баллов остались вне конкурса

В Каспийском море появился новый остров

Мошенники используют новые способы для хищения денег со счетов граждан Азербайджана 

Последние новости

Пассажир рейса Москва-Баку пытался провезти патроны в обуви - ФОТО

Сегодня, 12:20

Председатель Правления: После Отечественной войны обезврежено более 260 тысяч мин и других взрывоопасных предметов

Сегодня, 12:18

Представитель ООН: Для разминирования территорий необходима международная солидарность

Сегодня, 12:14

Против Сейрана Оганяна возбуждено уголовное дело 

Сегодня, 12:12

По инициативе Мехрибан Алиевой повышается зарплата более 72 тыс. медработников TƏBİB - ФОТО

Сегодня, 12:09

Президент Азербайджана: На освобожденных территориях проводятся широкомасштабные операции по разминированию

Сегодня, 12:05

Ильхам Алиев: С 2020 года по сегодняшний день жертвами мин стали 437 граждан Азербайджана

Сегодня, 12:02

«Изгоняющая джинна» лжеэкстрасенс из TikTok обманом получила 3500 манатов у жителя Баку

Сегодня, 12:00

Президент Азербайджана: Гуманитарное разминирование лежит в самой основе создания безопасных населенных пунктов

Сегодня, 11:53

В августе игры «Poz-Qazan» принесли выигрыши на сумму почти 15 миллионов манатов

Сегодня, 11:48

Президент Азербайджана направил обращение участникам IV Международной конференции по разминированию

Сегодня, 11:30

Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Вьетнама

Сегодня, 11:24

В Баку начала работу IV Международная конференция по противоминной деятельности - ФОТО

Сегодня, 11:19

ИВ Геранбоя: При взрыве и пожаре на складе боеприпасов жилые дома не пострадали - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:02

Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка не признал вину, суд разрешил требовать смертную казнь

Сегодня, 11:00

Назвали дату завершения приема заявлений в первые классы

Сегодня, 10:57

Что Азербайджан покупает у Кыргызстана и что продает ему?

Сегодня, 10:55

Иран сообщил о 11 погибших после ударов США по Хузестану

Сегодня, 10:50

Блогеров и инфлюенсеров в Азербайджане внесли в налоговую классификацию - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 10:35

АЖД и Бакинский метрополитен привлекают стартапы к решению операционных задач

Сегодня, 10:33
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10