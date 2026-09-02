К сведению граждан: в двух районах Баку временно отключат электричество

В среду, 2 сентября, в некоторых районах Баку будут проведены ремонтные работы на трансформаторных пунктах.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Чухурсед, Эльшана Муслимова, Аждара Агаева, Мухаммеда Хиябани, Мирали Сеидова, входящих в зону обслуживания Ясамальского районного управления энергоснабжения и сбыта (РУЭС), а также на части Бакинской кольцевой дороги.

Кроме того, с 09:00 до 13:00 электроснабжение будет временно приостановлено на некоторых участках улиц Ага Нейматуллы, Арифа Гаджиева и Арифа Гейдарова, входящих в зону обслуживания Наримановского (РУЭС).