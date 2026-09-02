Названа дата экзамена по признанию иностранных дипломов

29 сентября состоится экзамен по признанию профессиональной квалификации для лиц, получивших высшее образование за рубежом.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Отмечается, что согласно «Правилам признания квалификаций высшего образования иностранных государств», утверждённым Указом Президента Азербайджанской Республики № 2306 от 18 августа 2023 года, для заявителей по специальностям «Педагогика» (преподавание), «Инженерия» и «Право» требуется успешное прохождение (набор проходного балла) экзамена, организуемого Государственным экзаменационным центром по заказу Агентства по обеспечению качества в образовании (TKTA) при Министерстве науки и образования.

Очередной экзамен по признанию профессиональной квалификации пройдёт 29 сентября 2026 года на базе компьютеров в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ.

Для участия в экзамене заявители, прошедшие регистрацию в TKTA, за 5 дней до экзамена смогут зайти на веб-сайт ГЭЦ и распечатать «Пропускной лист на экзамен» с помощью сервиса «Печать пропускных листов на электронные экзамены и результатов». В пропускном листе будут указаны место, здание, время проведения экзамена и другая необходимая информация.

Заявители могут ознакомиться с программой и образцами тестовых заданий по своей специальности, перейдя по соответствующим ссылкам («Педагогика», «Инженерия», «Право»).

Педагогические специальности: проверяются профильные знания, профессиональные знания, а также логическое мышление с помощью вербальных тестовых заданий.

Инженерные специальности: проверяются профильные знания, профессиональные компетенции с помощью ситуационно-сужденийных тестов (SJT), а также логическое мышление.

Юридические специальности: проверяются профильные знания и логическое мышление с помощью вербальных тестовых заданий.

Участникам экзамена предлагается 30 тестовых заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

Неправильные ответы влияют на итоговый результат: за каждый неверный ответ из общей суммы вычитается 0,25 балла.

Для успешного прохождения экзамена заявителю необходимо набрать не менее 15 баллов.