Застывшая опасность: почему минная проблема Карабаха требует мировой солидарности

Война оставляет после себя не только разрушенные стены, но и застывшую в земле опасность, которая не исчезает с подписанием документов о мире.

Сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре кипит жизнь: гудят экскаваторы, возводятся новые дома, прокладываются дороги и возвращаются первые жители. Но прямо под этим созидательным ритмом все еще таится прошлый конфликт. Обычная прогулка по родному саду, проселочная дорога к кладбищу или привычная работа в поле здесь до сих пор требуют предельной осторожности. Скрытая в земле угроза продолжает напоминать о себе, превращая каждый метр неочищенной почвы в зону риска и отдаляя тот день, когда жизнь регионов станет полностью безопасной.

С момента завершения Отечественной войны в 2020 году жертвами несчастных случаев, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами, стали 437 граждан Азербайджана. В их числе - простые мирные жители, военнослужащие, саперы, журналисты и строители, работающие над восстановлением инфраструктуры. В результате этих трагических инцидентов 73 человека погибли и 364 получили тяжелые ранения. В целом, с самого начала агрессии Армении от мин пострадали более 3500 наших сограждан. За каждой из этих цифр скрываются разрушенные судьбы детей, женщин и стариков, для которых война до сих пор не закончилась.

Трагизм минной проблемы заключается в ее коварстве и тотальной непредсказуемости. Взрывчатые вещества, годами остающиеся в земле, не выбирают целей: они лишают людей жизни и здоровья в тот самый момент, когда регион пытается вернуться к мирному созиданию. Масштаб бедствия усугубляется и тем, что большинство карт минных полей, предоставленных армянской стороной, оказались неточными, фрагментарными и непригодными для практического использования. Смертоносные «ловушки» обнаруживаются не только на бывших военных линиях соприкосновения, но и вдоль проселочных дорог, вблизи жилых массивов, на кладбищах, в лесах, у берегов рек и на сельскохозяйственных землях. Это создает постоянную атмосферу угрозы, блокирует хозяйственную деятельность и существенно замедляет процесс возвращения людей в родные дома.

Гуманитарный барьер: почему разминирование определяет будущее городов

Восстановление разрушенных территорий - это не просто строительный процесс, а комплексная задача по возвращению жизни в опустошенные земли. Война оставляет после себя не только разрушенные здания, но и невидимую сеть угроз, которая пронизывает каждый метр почвы. Никакое масштабное градостроительство, прокладка магистралей или возведение социальных объектов невозможны без предварительной и детальной очистки территории. Гуманитарное разминирование становится той самой отправной точкой, без которой бессмысленны любые инвестиции в будущее.

Особая сложность заключается в восстановлении городской среды. В отличие от открытой сельской местности или полей, где работа техники более эффективна, в условиях разрушенных городских завалов, подвалов, коммуникаций и заброшенных промышленных зон поиск минных заграждений требует филигранной, практически ювелирной работы саперов. Наличие хаотично заминированных зданий превращает каждый разрушенный объект в потенциальную ловушку. Именно поэтому без полной гарантии безопасности невозможно открыть ни одну школу, больницу или детский сад.

Президент Ильхам Алиев в своем обращении к участникам IV Международной конференции по противоминной деятельности четко сформулировал ключевой приоритет:

«Ни один город, ни одно село или населенный пункт не могут быть полностью восстановлены, ни одна школа или больница не может безопасно функционировать, ни одна семья не может вернуться с достоинством, и никакая экономическая деятельность не может устойчиво развиваться, если земля не очищена от мин и взрывоопасных пережитков войны. Поэтому гуманитарное разминирование лежит в самой основе восстановления городов и создания безопасных населенных пунктов».

Мины блокируют не только физическое возвращение людей, но и психологическое восстановление региона. Доверие граждан к безопасности среды формируется годами, и каждый случай подрыва на очищенных или смежных территориях подрывает это доверие. По этой причине разработка единых международных стандартов, применение инновационных систем мониторинга и жесткий контроль качества разминирования становятся залогом устойчивого развития постконфликтных регионов.

Баку как международный центр противоминной экспертизы

Понимание всей остроты вызова сделало Азербайджан одной из ключевых мировых площадок для формирования глобальной повестки в области противоминной деятельности. 2 сентября в Баку начала работу IV Международная конференция на тему «Гуманитарное разминирование для восстановления городов: установление стандартов передового опыта для обеспечения безопасности населенных пунктов». Мероприятие, организованное Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) совместно с представительством ООН, собрало ведущих международных экспертов, представителей дипломатического корпуса, профильных структур и международных организаций.

Программа бакинского форума охватывает широчайший спектр вопросов, где теория тесно переплетена с практикой: от интеграции противоминных мероприятий в программы городского планирования до механизмов привлечения международных доноров и эффективного управления ресурсами. Важнейшей частью дискуссий стали панели, посвященные роли гуманитарного разминирования в устойчивом развитии общин и передаче передовых технологий.

Знаковым событием конференции выступило подписание Меморандума о взаимопонимании между ANAMA и Региональным центром противоминной деятельности ASEAN. Это событие подчеркивает, что накопленный Азербайджаном опыт перестает быть исключительно локальным и трансформируется в глобальный ориентир.

Важность бакинской платформы в своем обращении к участникам подчеркнул Президент Ильхам Алиев:

«На протяжении нескольких лет подряд международные конференции по противоминной деятельности, проводимые Азербайджаном в тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, служат важной платформой для выработки решений в ответ на один из наиболее серьезных вызовов нашего времени в области гуманитарной помощи, безопасности и развития».

Авторитет конференции подтверждает, что Баку успешно формирует международный консенсус вокруг проблемы, которая долгое время оставалась на периферии внимания многих мировых институтов. Азербайджанская столица становится местом, где вырабатываются новые стандарты безопасности и обмениваются передовым опытом государства, непосредственно сталкивающиеся с тяжелыми последствиями войн.

Вызовы оккупированного прошлого и азербайджанская модель «Великого возвращения»

Почти тридцатилетняя оккупация превратила Азербайджан в одну из самых загрязненных минами стран мира. По предварительным оценкам, более 13 процентов территории республики оказалось отравлено смертоносным железом. Освобожденные земли Карабаха и Восточного Зангезура были превращены в упредительные минные барьеры, где каждый квадратный километр требовал и требует тщательного обследования. Это наследие войны ежедневно встает преградой на пути строителей, энергостроителей, аграриев и транспортных компаний.

Тем не менее Азербайджан демонстрирует беспрецедентные в мировой практике темпы и масштабы очистки земель. В работу вовлечены не только государственные структуры, но и привлеченные специалисты, а также современные беспилотные системы, робототехника и специально обученные служебные собаки. На сегодняшний день в регионе уже разминировано более 298 тысяч гектаров земли, где было обнаружено и обезврежено 260 147 мин и неразорвавшихся боеприпасов. Эти показатели - результат применения современных информационных систем управления и координации всех государственных ведомств.

Очищенные земли моментально включаются в хозяйственный оборот и становятся основой для реализации государственной программы «Великого возвращения». Разминирование напрямую связано с национальными приоритетами развития «Азербайджан-2030». Без предварительного заключения саперов не закладывается ни один фундамент, не прокладывается ни один километр железнодорожного полотна или автомобильной дороги.

На освобожденных землях идет полномасштабная стройка: возводятся «умные» города и села, пробиваются сложные горные туннели, строятся международные аэропорты, объекты возобновляемой энергетики и современная медицинская инфраструктура. Результаты этой гигантской работы уже выражены в реальных цифрах: порядка 40 тысяч бывших внутренне перемещенных лиц вернулись в родные очаги, а общее количество постоянно проживающего населения в Карабахе и Восточном Зангезуре превысило 90 тысяч человек.

Превращение национальной цели в международный приоритет

Решая масштабные задачи внутри страны, Азербайджан одновременно ведет активную работу по трансформации подхода к противоминной проблематике в глобальном масштабе. Наша страна официально провозгласила гуманитарное разминирование национальной целью в ходе XIII сессии Всемирного форума городов, успешно проведенной в мае в Баку. Баку последовательно добивается того, чтобы этот статус был закреплен за проблемой разминирования и на международном уровне в рамках ООН, поскольку минный террор прямо блокирует достижение ключевых глобальных целей - от искоренения бедности до обеспечения безопасности городов.

Сегодня Азербайджан несет основное финансовое и техническое бремя по разминированию и восстановлению Карабаха за счет собственных ресурсов. Однако колоссальные масштабы минного загрязнения, необходимость ускоренными темпами обеспечивать безопасное возвращение людей и ликвидировать гуманитарные риски требуют более активного участия мирового сообщества. Это не просто вопрос финансовой помощи, а вопрос справедливости, передачи технологий, поставки высокотехнологичного оборудования и подготовки квалифицированных кадров.

Президент Ильхам Алиев обратил особое внимание на необходимость объединения международных усилий:

«Масштабы загрязнения, срочность восстановления и гуманитарная значимость безопасного возвращения требуют более широкой и практической поддержки со стороны международного сообщества. Предсказуемое финансирование, современное оборудование, технические знания и опыт, профессиональная подготовка, передача технологий и долгосрочные партнерские отношения имеют решающее значение для ускорения разминирования и уменьшения страданий, причиняемых минами».

Мины - это жестокая попытка войны продлить свое существование в мирное время. Опыт, накопленный Азербайджаном в борьбе со скрытой минным угрозой, уникален - масштабный процесс восстановления Карабаха и Восточного Зангезура доказывает: созидание неизбежно побеждает разрушение. Азербайджан сегодня не просто очищает свою землю метр за метром, возвращая людям право на безопасный дом, но и формирует новую глобальную повестку. Опыт, рожденный из тяжелого преодоления последствий конфликта, превращается в международный стандарт и ориентир для всего мира. Борьба с минной угрозой перестала быть исключительно локальной задачей - это испытание на прочность для всего мирового сообщества, показатель его реальной солидарности и ответственности за общее безопасное будущее. Готово ли само мировое сообщество проявить эту солидарность не только на словах, но и на деле, взяв на себя равную долю ответственности за очищение планеты от смертоносного наследия войн?