США хотят вдвое увеличить добычу нефти в Венесуэле

США рассчитывают, что готовящиеся к подписанию энергетические соглашения с Венесуэлой позволят в ближайшие несколько лет вдвое увеличить объемы добычи нефти в стране.

Об этом сообщил министр энергетики США Крис Райт по прибытии в Венесуэлу.

По его словам, рост нефтедобычи также может привести к снижению мировых цен на топливо. Министр рассчитывает на расширение нефтеперерабатывающих мощностей как в США, так и в других странах, которые будут работать с венесуэльской нефтью.

Пик добычи нефти в Венесуэле пришелся на конец 1990-х годов, когда показатель превышал 3 млн баррелей в сутки. После этого объемы резко сократились из-за нехватки инвестиций, неэффективного управления и санкций США. В последние месяцы добыча составляла около 1,1–1,2 млн баррелей в сутки.