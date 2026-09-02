Азербайджан и Кыргызстан расширят сотрудничество в сфере статистики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области статистики между Государственным комитетом статистики Азербайджана и Национальным статистическим комитетом Кыргызстана.

Информация об этом размещена на официальном сайте главы государства.

Соответствующий документ был подписан 31 июля 2026 года в городе Чолпон-Ата.

Согласно указу, Министерство иностранных дел Азербайджана направит правительству Кыргызстана уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления меморандума в силу.