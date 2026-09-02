Известный тиктокер «Çevik» подвергся нападению в Габале
В городе Габала произошло нападение на известного в социальных сетях тиктокера Максада Багирова, более известного под прозвищем «Çevik».
Багиров, являющийся участником Отечественной войны, проживает в Габале.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, по факту инцидента правоохранительные органы задержали одного человека.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и устанавливают все обстоятельства инцидента.
Напомним, в конце июля текущего года Максад Багиров уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Тогда он был задержан за неэтичное поведение и публикацию трансляций в социальных сетях. По итогам рассмотрения дела в отношении него было применено административное взыскание в виде ареста сроком на 10 суток.