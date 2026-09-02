В Азербайджане ввели арест за повторное участие в азартных играх

В Азербайджане введен административный арест за неоднократное участие в азартных играх.

Соответствующие изменения в Кодекс об административных проступках утверждены президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно поправкам, если лицо, ранее привлеченное к административной ответственности за участие в азартных играх, повторно совершит это нарушение в течение года, ему может быть назначен штраф в размере 5 тыс. манатов либо, с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя, административный арест сроком до 15 суток.

Игровое оборудование, денежные средства, поставленные на кон, и другое имущество, а также выигрыш или иной полученный доход подлежат конфискации.