Украина предупредила ИКАО об опасности российского неба

Украина официально уведомила Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) о том, что российское воздушное пространство становится небезопасным для гражданской авиации из-за усиления военной активности.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«На фоне резкой эскалации российского террора против Украины российское воздушное пространство становится все более небезопасным», — отметил министр.

Он подчеркнул, что Киев считает необходимым предупредить ИКАО, авиакомпании и правительства разных стран о существующих рисках.

«Мы хотим предотвратить непреднамеренные инциденты и призываем всех проявлять максимальную осторожность», — заключил глава украинского внешнеполитического ведомства.