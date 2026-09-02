PASHA Holding продолжает поддержку Holberton School Azerbaijan

PASHA Holding продолжает оказывать поддержку школе Holberton School Azerbaijan.

На протяжении последних нескольких лет сотрудничество между PASHA Holding и Holberton School Azerbaijan продолжает способствовать развитию кадрового потенциала в сфере технологий в Азербайджане, приобретению молодёжью практических навыков в соответствии с требованиями рынка труда, а также укреплению местной технологической экосистемы.

Деятельность Holberton School Azerbaijan осуществляется при совместной поддержке PASHA Holding и Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA). Инициативы, реализуемые в рамках сотрудничества, направлены на расширение доступа молодёжи к возможностям развития в современных технологических направлениях, подготовку новых технологических талантов и укрепление их связей с реальным рынком труда.

В течение года на программу «100% təqaüd səni çağırır!» («100% стипендия ждёт тебя!») поступило около 6400 заявок. В настоящее время обучение по стипендиальной программе продолжают 249 человек. В рамках стипендиальной программы по Generative AI 224 участника успешно завершили обучение и получили статус выпускников. В рамках деятельности, направленной на развитие практических навыков, было проведено 6 хакатонов, на которых было представлено 132 проекта.

Сотрудничество между PASHA Holding и Holberton School Azerbaijan, начавшееся в 2023 году, продолжается и сегодня, способствуя подготовке нового поколения технологических специалистов в Азербайджане и их интеграции в экосистему.