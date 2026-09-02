Посольство Нидерландов поблагодарило Азербайджан за спасение туристки, пострадавшей в горной местности Шеки

Посольство Нидерландов в Азербайджане выразило благодарность соответствующим структурам страны за спасение гражданки Нидерландов, которая 29 августа оказалась в опасной ситуации в горной местности Шеки, а также за оказанную ей экстренную медицинскую помощь.

«Особенно благодарим Государственную пограничную службу Азербайджанской Республики за проведение спасательной операции в условиях сложного горного рельефа и в темное время суток, оперативную эвакуацию вертолетом и оказание первой медицинской помощи на месте происшествия», — говорится в сообщении посольства.

В диппредставительстве также высоко оценили профессионализм и оперативные действия медицинских работников Шекинской центральной районной больницы и Yeni Klinika.

В посольстве подчеркнули, что слаженная и оперативная работа соответствующих структур сыграла важную роль в обеспечении безопасности гражданки Нидерландов.

Напомним, 29 августа туристка во время пешего похода в направлении пастбища Челенги в селе Баш-Зейзид подверглась нападению собак и получила травмы различной степени тяжести.

На помощь пострадавшей вертолетом были направлены медицинская и спасательная группы ГПС. Спасательная операция проводилась на высоте около 2000 метров. Туристке оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили вертолетом в Шекинскую центральную районную больницу.

Сообщается, что пострадавшей была проведена экстренная операция.