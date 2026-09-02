Эльвин Джафаргулиев перенес операцию

Футболист «Карабаха» Эльвин Джафаргулиев успешно перенес операцию из-за травмы, полученной в ответном матче III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против киевского «Динамо», сообщили в клубе.

Игрок получил повреждение 13 августа. Медицинское обследование выявило травму дистального сухожилия полусухожильной мышцы задней поверхности левого бедра.

Первоначально футболист проходил консервативное лечение и реабилитацию, однако положительной динамики не наблюдалось. После консультаций с европейскими специалистами было принято решение о проведении операции.

Восстановление Джафаргулиева будет проходить под контролем медицинского штаба клуба. По предварительным прогнозам, возвращение футболиста к полноценной спортивной деятельности может занять около трех месяцев.