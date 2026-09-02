Полиция предотвратила возможное похищение Килиана Мбаппе во Франции

Французские правоохранительные органы раскрыли преступную группировку, которая планировала похищение известных людей, среди потенциальных жертв оказался нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным издания, расследование началось после нападения на часового мастера в Нёйи-сюр-Сен. В ходе следствия полиция вышла на 18-летнего мужчину, который, предположительно, был связан с организованной преступной группировкой.

На изъятом у него телефоне правоохранители обнаружили информацию о 26 потенциальных целях, среди которых были футболисты, певцы и состоятельные предприниматели. Мбаппе был обозначен как особо обеспеченная потенциальная жертва.

По версии следствия, преступники планировали напасть на футболиста во время его пребывания в Париже. 18-летнему подозреваемому предъявили обвинения, он заключён под стражу.

Мбаппе выступает за мадридский «Реал» с лета 2024 года.