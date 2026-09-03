Каллас поддержала мораторий на атаки в Черном море

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас поддержала инициативы по введению моратория на атаки в Черном море.

Об этом говорится в стенограмме ее пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС в ирландском Уиклоу, опубликованной Европейской службой внешних связей (EEAS).

Каллас заявила, что атаки на суда, перевозящие зерно, могут привести к новому глобальному кризису в сфере продовольственной безопасности. По ее словам, Евросоюз поддерживает экспорт украинского зерна по альтернативным маршрутам и рассматривает возможность оказания помощи с его хранением на территории Украины.

«Но ничто не может заменить объемы, которые можно перевозить морем. Я поддерживаю инициативы по введению моратория на атаки в Черном море», — сказала Каллас.