В аэропорту Баку у пассажиров обнаружили крупную партию спрятанных бриллиантов

В Международном аэропорту Гейдар Алиев сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте обнаружили у двух пассажиров крупную партию бриллиантов, спрятанную от таможенного контроля.

Как сообщает 1news.az, граждане Азербайджана прибыли в Баку авиарейсом Шарджа - Баку.

В ходе таможенного досмотра сотрудники службы обнаружили у пассажиров свертки, внутри которых находились бриллианты. Драгоценные камни были скрыты от таможенного контроля.

Согласно результатам проведенной экспертизы, общая масса изъятых бриллиантов составила 654,90 карата.

По факту обнаружения драгоценных камней проводится расследование.