 «Отец работает бригадиром в MİDA»: как мужчина в Баку выманил у знакомых 8 тысяч манатов | 1news.az | Новости
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Общество

«Отец работает бригадиром в MİDA»: как мужчина в Баку выманил у знакомых 8 тысяч манатов

Фаига Мамедова11:07 - Сегодня
«Отец работает бригадиром в MİDA»: как мужчина в Баку выманил у знакомых 8 тысяч манатов

В Баку привлечен к уголовной ответственности мужчина, который обманом выманил у своего знакомого 8 тысяч манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, обратившийся в полицию мужчина по имени Эльджан заявил, что его знакомый Фарид обещал помочь ему приобрести квартиру на льготных условиях в комплексе MİDA в Говсане и взял за это крупную сумму денег.

В ходе расследования выяснилось, что деньги были переданы на территории Абшеронского района.

По данному факту в отношении Фарида Алиева было возбуждено уголовное дело по статье 178.2.4 (Мошенничество с причинением значительного ущерба) Уголовного кодекса АР.

Сообщается, что Фарид работал водителем такси. Он солгал своим знакомым Бахраму и Эльджану, заявив, что его отец работает бригадиром в MİDA и за выполненную работу им предоставляются квартиры. Таким путем он получил от них крупную сумму денег.

Однако позже выяснилось, что отец Фарида не работает ни на стройке, ни в строительной компании.

После возбуждения уголовного дела Фарид был арестован. Находясь под стражей, он вернул деньги, взятые у Бахрама.

На суде Фарид Алиев заявил, что вернет деньги и Эльджану, и попросил дать ему время.

Приговором Абшеронского районного суда обвиняемому было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года. На него надели электронный браслет и освободили из-под стражи.

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