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Общество

Жара, дожди и рекордные осадки: как запомнился прошедший месяц

Фаига Мамедова12:00 - Сегодня
Жара, дожди и рекордные осадки: как запомнился прошедший месяц

Обнародованы данные о погоде, наблюдавшейся на территории страны в августе.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в августе 2026 года температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове 27 дней превышала климатическую норму (на 0–5 градусов) и 4 дня была ниже нормы (на 0–3 градуса), передает 1news.az.

Среднемесячная температура составила 28 градусов тепла, что на 2 градуса выше климатической нормы.

Максимальная температура воздуха в августе в Баку и на Абшеронском полуострове была зафиксирована 9 августа и составила 39 градусов тепла (Маштага), а в регионах - 9 и 10 августа, составив 40 градусов тепла (Кюрдамир). Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове была зарегистрирована 31 августа - 19 градусов тепла (Сумгайыт), а в высокогорных районах - 30 августа, составив 6 градусов тепла (Шахдаг).

В отдельные дни августа наблюдалась временами дождливая погода, грозы, выпадал град. Местами осадки носили интенсивный и проливной характер. Наибольшее количество осадков по регионам выпало в Губа-Гусарской зоне (Шахдаг - 250 мм, что составляет 381% от месячной нормы), а также в Баку и на Абшеронском полуострове (Баку - 19 мм, остров Чилов - 26 мм, что составило 305–617% от месячной нормы).

В течение августа в центре Кяльбаджарского района и на территории Алагёллер поселка Истису выпадал град; также в пригородах Баку и на Абшеронском полуострове наряду с интенсивными проливными дождями наблюдался мелкий град.

В связи с ветреной погодой в отдельные дни августа было выпущено 10 желтых и оранжевых предупреждений.

Ветреная погода наблюдалась в течение 12 дней в Баку и на Абшеронском полуострове и 28 дней в регионах.

Максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигала 23 м/с, а в регионах - 24 м/с.

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