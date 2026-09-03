Оправданному по делу о взятке бывшему таможеннику выплатят 5 тысяч манатов

Бывшему таможенному инспектору, оправданному по обвинению во взятке, выплатят компенсацию.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, суд частично удовлетворил требование о компенсации оправданного Мираги Агаева.

Экс-таможенник потребовал 5 тысяч манатов в качестве материального ущерба за упущенный заработок в результате привлечения к уголовной ответственности и содержания под стражей, а также 10 тысяч манатов - за моральный вред.

Суд посчитал требование о возмещении материального ущерба необоснованным. В качестве компенсации морального вреда истцу было присуждено 5 тысяч манатов.

Параллельно М. Агаев выдвинул требование о восстановлении на работе.

Однако представитель Государственного таможенного комитета (ГТК) выступил против возвращения бывшего сотрудника на должность. Суд принял аналогичное решение: требование истца о восстановлении на работе в Бакинском главном таможенном управлении было отклонено.

Напомним, что М. Агаев и еще несколько таможенников были арестованы в 2021 году в результате операции, проведенной прокуратурой. Согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям, за исключением одного человека, остальные таможенники получили условные сроки, а Мирага Агаев был полностью оправдан.