Азербайджан был представлен на COP17 - ФОТО

Депутат Милли Меджлиса Парвана Велиева приняла участие в 17-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (COP17), прошедшей в столице Монголии – Улан-Баторе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках мероприятия, объединившего высокопоставленных лиц из 196 стран, представителей международных организаций, экспертов, парламентариев и представителей академических кругов, был проведен ряд обсуждений.

25 августа в ходе Парламентского форума высокого уровня П. Велиева представила опыт Азербайджана, затронув глобальные вызовы, связанные с деградацией земель, опустыниванием, засухой и устойчивым управлением водными ресурсами.

Депутат отметила, что Азербайджан сформировал всеобъемлющую правовую и политическую базу в области охраны земель, лесов и биоразнообразия, а также управления особо охраняемыми природными территориями.

Она также подчеркнула значимость Национального плана по борьбе с засухой и обязательства по восстановлению 270 тысяч гектаров территорий до 2030 года в рамках инициативы Bonn Challenge.

П. Велиева указала на особую важность вопросов экологического восстановления на освобожденных от оккупации территориях. Было подчеркнуто, что загрязнение минами и неразорвавшимися боеприпасами, а также ущерб, нанесенный инфраструктуре и природным экосистемам на протяжении многих лет, обусловливают необходимость проведения комплексных восстановительных мероприятий на этих территориях.

Депутат также приняла участие в круглом столе парламентариев в рамках COP17, посвященном вопросу синергии между Рио-конвенциями при председательстве Турции на COP31. Рассказав о результатах, достигнутых в период председательства Азербайджана на COP29, она довела до внимания роль парламентов в совершенствовании экологического законодательства и исполнении глобальных обязательств на местном уровне.

В рамках COP17 Азербайджан был избран членом Региональной группы Центральной и Восточной Европы Бюро конференции и вице-президентом COP17. В то же время азербайджанская делегация председательствовала на пленарных обсуждениях.

Наряду с этим завершилось успешное председательство Азербайджана в Региональной группе Центральной и Восточной Европы, охватывавшее 2024–2026 годы. В связи с невозможностью избрания нового председателя на основе единогласного решения Региональной группы была достигнута договоренность о продолжении деятельности Азербайджана в качестве сопредседателя.