Путин: Шансы на мир между Россией и Украиной есть

Россия и Украина должны самостоятельно договориться о мирном урегулировании конфликта, а другие страны, включая США и Китай, готовы оказать им помощь.

Такой подход Вашингтона президент России Владимир Путин назвал правильным. Об этом он заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны, Китайская Народная Республика, например», — сказал Путин. По его словам, эти государства способствуют тому, чтобы конфликт был урегулирован мирным путем.

Президент отметил, что в конечном итоге решить проблему должны именно страны, непосредственно вовлеченные в конфликт.

«Но все-таки, в конце концов, и прежде всего, эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны — это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть», — добавил Путин.

Говоря о контактах с американской стороной, российский лидер сообщил, что они продолжаются. «Мы в контакте с американской администрацией. И сейчас в контакте, до сих пор. И, надеюсь, эти контакты будут продолжаться», — заявил он.

Путин подчеркнул, что Россия выступает за полноценное восстановление отношений с США. При этом, по его словам, результат зависит не только от Москвы, но и от Вашингтона.

Президент отметил, что Дональд Трамп настроен на позитивную и конструктивную работу. Контакты между сторонами продолжаются, в том числе по линии спецслужб и представителей американской администрации.

«Все это работает. Надеюсь, в конце концов, и приведет к положительному результату», — заявил Путин.

При этом президент признал, что пока сложно оценить, насколько контакты с США способствуют достижению мирного соглашения. По его словам, это связано в том числе с недавними заявлениями украинской стороны. Вместе с тем контакты между Москвой и Вашингтоном «прямо вот в текущем режиме» продолжаются, прежде всего по линии специальных служб.

Источник: РБК