В Гобустане изъяли 3 килограмма наркотиков

В Гобустане сотрудники полиции пресекли предполагаемую попытку незаконного оборота наркотических средств.

В результате проведенной операции были задержаны двое мужчин, у которых обнаружили около 3 килограммов наркотиков.

Как сообщает Министерство внутренних дел Азербайджана, операцию провели сотрудники Гобустанского районного отдела полиции.

В ходе мероприятия правоохранители задержали 37-летнего Хагани Ибишова, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, и 27-летнего Рашада Гулиева. При них было обнаружено и изъято 3 килограмма наркотических средств.

В ходе дальнейшего расследования установлено, что, по предварительным данным, задержанные приобрели наркотики у гражданина Ирана. Предполагается, что полученные вещества они планировали реализовать на территории страны.

По факту возбуждено уголовное дело.