В Азербайджане упростили процедуру передачи детей в патронат

В Азербайджане внесены изменения в процедуры передачи детей в патронатные семьи.

Как сообщили 1news.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, ранее после постановки на учет граждан, желающих стать патронатными родителями, в течение 10 рабочих дней с ними проводилось собеседование и оценивались их материально-бытовые условия.

Кандидаты, успешно прошедшие этот этап, затем направлялись на тренинги продолжительностью не менее трех дней.

Теперь обучение для кандидатов в патронатные родители может проходить в онлайн-формате. Кроме того, срок выбора ребенка сокращен с семи до пяти рабочих дней.

Также установлен конкретный срок принятия решений на каждом этапе процедуры — от проведения собеседования и оценки материально-бытовых условий до анализа результатов тренингов, подбора подходящих патронатных родителей и детей, встреч кандидатов с детьми и заключения договора о патронатной семье.

На каждый из этих этапов отводится три рабочих дня.

Благодаря изменениям общий процесс передачи ребенка в патронатную семью сокращен до двух недель.