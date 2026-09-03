 «Для нас это большая честь и мощная мотивация»: врач Рояля Бабаева о повышении зарплат медикам | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Мнение

«Для нас это большая честь и мощная мотивация»: врач Рояля Бабаева о повышении зарплат медикам

Фаига Мамедова16:58 - Сегодня
«Для нас это большая честь и мощная мотивация»: врач Рояля Бабаева о повышении зарплат медикам

Развитие системы здравоохранения Азербайджана и повышение стандартов оказания медицинской помощи традиционно остаются в числе ключевых приоритетов государственной политики.

Полноценная модернизация этой сферы охватывает не только обновление материально-технической базы и внедрение современных передовых методик, но и систематическую поддержку врачебного корпуса. Забота о социальной защите специалистов, ежедневно несущих ответственность за жизнь и здоровье граждан, формирует устойчивый фундамент для качественного развития всей системы отечественной медицины.

Очередным важным шагом в этом направлении стала инициатива Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой от 2 августа, направленная на повышение заработной платы медицинских работников, чей труд связан с системой Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Медицинские работники страны с глубоким воодушевлением приняли данное решение.

Своими мнением о важности этой меры в беседе с корреспондентом 1news.az поделилась врач-аллерголог-иммунолог Рояля Бабаева.

«Мы встретили эту новость с огромной радостью. На мой взгляд, данная инициатива - показатель высокой оценки труда, знаний и богатого опыта медицинских работников. Ведь медицина всегда была и остается важнейшей сферой деятельности», - рассказала с воодушевлением Рояля Бабаева

По словам врача, человеческая жизнь и здоровье представляют наивысшую ценность, и каждый день мы сталкиваемся с тяжелыми заболеваниями, беря на себя ответственность за лечение пациентов. Подобное признание со стороны нашего государства - большая честь и предмет особой гордости для каждого из нас.

Как отметила Р. Бабаева, повышение заработной платы служит для медицинских работников мощной мотивацией: «В первую очередь оно ведет к росту социального благополучия врача, что напрямую отражается на нашей работе - укрепляет привязанность к профессии и, мы уверены, приведет к значительному повышению качества оказываемой гражданам медицинской помощи. Достойный социальный статус врача всегда положительно сказывается на его профессиональной деятельности, и мы убеждены, что полностью оправдаем оказанное нам высокое доверие».

По словам Рояли Бабаевой, проводимые реформы позитивно скажутся на качестве оказываемых медицинских услуг: «Как мы уже отмечали, признание государством труда, знаний и опыта врача служит для него мощной мотивацией, побуждая работать ещё эффективнее и со всей душой отдаваться своей профессии. Мы убеждены, что это приведет к ощутимому повышению качества обслуживания пациентов».

Как заявила врач-аллерголог, такое доверие возлагает на врачей огромную ответственность: «Мы уверены, что оправдаем её сполна. Главное для нас - это та высокая оценка, которую дает нам государство, и мы искренне гордимся этим. Пользуясь возможностью, хочу выразить глубокую благодарность Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой за эту инициативу, Президенту Ильхаму Алиеву - за её поддержку, а также исполнительному директору TƏBİB Анару Байрамову - за организацию её реализации».

Поделиться:
414

Актуально

Общество

Стало известно, как будут работать школы в Баку во время Гран-при Азербайджана ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 30 градусов тепла

Политика

«Сделка состоялась»: Пашинян о первом экспорте из Армении в Азербайджан

Мнение

Брюсселю пора платить по счетам

Мнение

«Для нас это большая честь и мощная мотивация»: врач Рояля Бабаева о повышении зарплат медикам

Рашад Махмудов: Повышение зарплат медработников - это инвестиция в качество здравоохранения

Трансформация тезисов идеологическо-информационной войны и геополитические принципы Азербайджана

Брюсселю пора платить по счетам

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Баку собирает евразийский пазл

Торговля как тест на нормализацию: армянские товары могут появиться в Азербайджане

Нацболы против Баку: кто дал команду?

Пока Франция горит - Макрон рассекает волны

Последние новости

Похитил девушку и несколько дней ночевал с ней в машине: Попытка скрыться закончилась арестом

Сегодня, 19:30

Массовый сбой ChatGPT затронул и Азербайджан

Сегодня, 19:20

Айхан Мирзазаде стал чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:09

Определены даты матчей сборной Азербайджана U-21 в отборе на чемпионат Европы

Сегодня, 18:45

В столице двое пытались похитить нефть из трубопровода — произошёл пожар

Сегодня, 18:30

В Баку почтили память народного артиста Яшара Нури – ФОТО

Сегодня, 18:15

Минкультуры и Киноагентство взяли под контроль ситуацию с азербайджанской студенткой, которой грозило отчисление из Мельбурнского университета

Сегодня, 18:01

Задержаны лица, оставившие надписи на исторических скалах в Шуше - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:51

В Гусаре машина скорой помощи столкнулась с грузовым автомобилем

Сегодня, 17:49

Чехия обещает помочь Армении снизить экономическую зависимость от России

Сегодня, 17:40

В Ходжавенде около трансформатора найдено тело молодого мужчины

Сегодня, 17:39

Вануату обратился в Международный суд ООН из-за притязаний Франции на острова Мэттью и Хантер

Сегодня, 17:36

Объявлены результаты приема на вакантные плановые места в высшие учебные заведения

Сегодня, 17:35

В больнице Сумгайыта произошел конфликт из-за очереди - ВИДЕО

Сегодня, 17:28

В Агджабеди выявили незаконное производство сыра в антисанитарных условиях – ФОТО

Сегодня, 17:20

Тело Младича доставят в Сербию

Сегодня, 17:10

75 лет со дня рождения Яшара Нури – ВИДЕО

Сегодня, 17:07

«Это великолепно!» — Трамп оценил идею пустить нефть Залива через Сирию

Сегодня, 17:05

Определены частные детские сады для новой программы государственной поддержки

Сегодня, 17:02

«Для нас это большая честь и мощная мотивация»: врач Рояля Бабаева о повышении зарплат медикам

Сегодня, 16:58
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10