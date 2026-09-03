«Для нас это большая честь и мощная мотивация»: врач Рояля Бабаева о повышении зарплат медикам

Развитие системы здравоохранения Азербайджана и повышение стандартов оказания медицинской помощи традиционно остаются в числе ключевых приоритетов государственной политики.

Полноценная модернизация этой сферы охватывает не только обновление материально-технической базы и внедрение современных передовых методик, но и систематическую поддержку врачебного корпуса. Забота о социальной защите специалистов, ежедневно несущих ответственность за жизнь и здоровье граждан, формирует устойчивый фундамент для качественного развития всей системы отечественной медицины.

Очередным важным шагом в этом направлении стала инициатива Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой от 2 августа, направленная на повышение заработной платы медицинских работников, чей труд связан с системой Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Медицинские работники страны с глубоким воодушевлением приняли данное решение.

Своими мнением о важности этой меры в беседе с корреспондентом 1news.az поделилась врач-аллерголог-иммунолог Рояля Бабаева.

«Мы встретили эту новость с огромной радостью. На мой взгляд, данная инициатива - показатель высокой оценки труда, знаний и богатого опыта медицинских работников. Ведь медицина всегда была и остается важнейшей сферой деятельности», - рассказала с воодушевлением Рояля Бабаева

По словам врача, человеческая жизнь и здоровье представляют наивысшую ценность, и каждый день мы сталкиваемся с тяжелыми заболеваниями, беря на себя ответственность за лечение пациентов. Подобное признание со стороны нашего государства - большая честь и предмет особой гордости для каждого из нас.

Как отметила Р. Бабаева, повышение заработной платы служит для медицинских работников мощной мотивацией: «В первую очередь оно ведет к росту социального благополучия врача, что напрямую отражается на нашей работе - укрепляет привязанность к профессии и, мы уверены, приведет к значительному повышению качества оказываемой гражданам медицинской помощи. Достойный социальный статус врача всегда положительно сказывается на его профессиональной деятельности, и мы убеждены, что полностью оправдаем оказанное нам высокое доверие».

По словам Рояли Бабаевой, проводимые реформы позитивно скажутся на качестве оказываемых медицинских услуг: «Как мы уже отмечали, признание государством труда, знаний и опыта врача служит для него мощной мотивацией, побуждая работать ещё эффективнее и со всей душой отдаваться своей профессии. Мы убеждены, что это приведет к ощутимому повышению качества обслуживания пациентов».

Как заявила врач-аллерголог, такое доверие возлагает на врачей огромную ответственность: «Мы уверены, что оправдаем её сполна. Главное для нас - это та высокая оценка, которую дает нам государство, и мы искренне гордимся этим. Пользуясь возможностью, хочу выразить глубокую благодарность Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой за эту инициативу, Президенту Ильхаму Алиеву - за её поддержку, а также исполнительному директору TƏBİB Анару Байрамову - за организацию её реализации».