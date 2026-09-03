Определены частные детские сады для новой программы государственной поддержки

В Азербайджане определили 124 частных детских сада, которые будут участвовать в программе государственной поддержки.

Определены частные дошкольные образовательные учреждения, которые стали победителями конкурса в рамках модели сотрудничества «родитель - государство - частный сектор». По итогам отбора в программу вошли 124 детских сада.

Информация о выбранных учреждениях, включая их названия и адреса, а также количество мест, предусмотренных для приема детей, опубликована по итогам конкурса. Родители также смогут ознакомиться с размером ежемесячной государственной поддержки, предоставляемой на каждого ребенка, и суммой, которую необходимо будет оплачивать самостоятельно.

На следующем этапе в отобранных частных дошкольных учреждениях планируется расширить возможности для получения дошкольного образования детьми за счет государственной поддержки. После этого будет организован прием детей в соответствии с установленными условиями программы.

Деятельность детских садов, участвующих в проекте, будет находиться под контролем в рамках заключаемых договоров о финансировании. Предусмотренный мониторинг позволит оценивать соблюдение учреждениями установленных требований и условий участия в программе.

В 2026–2027 учебном году реализация проекта направлена на увеличение охвата детей дошкольным образованием как в Баку, так и в регионах страны. Кроме того, программа призвана расширить возможности родителей при выборе дошкольного учреждения и создать дополнительные условия для развития сотрудничества между государством и частным сектором в сфере дошкольного образования.