Вануату обратился в Международный суд ООН из-за притязаний Франции на острова Мэттью и Хантер

Вануату направил официальное обращение в Международный суд ООН в знак протеста против продолжающейся колониальной политики Франции и ее незаконных территориальных притязаний на острова Мэттью и Хантер, находящиеся под ее юрисдикцией.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Бакинскую инициативную группу.

Отмечается, что в обращении также содержится требование решить вопрос делимитации морских границ между Вануату и Канаки (Новой Каледонией), находящейся под французским колониальным господством.

Было подчеркнуто, что между Вануату и Францией трижды проходили переговоры по статусу островов и делимитации морской границы Вануату — Канаки:

«Несмотря на это, процесс закончился безрезультатно из-за неконструктивного подхода Франции к справедливому и правовому решению вопроса на основе фундаментальных принципов международного права, игнорирования суверенитета Вануату и продолжения территориальных притязаний, унаследованных от колониализма».

Отметим, что Вануату — островное государство, расположенное на юго-западе Тихого океана, в регионе Меланезия. Страна представляет собой архипелаг примерно из 83 островов и находится к северо-востоку от Австралии и к востоку от Новой Каледонии. Острова же Мэттью и Хантер — это два небольших, но стратегически важных острова, расположенных на юго-западе Тихого океана между южными островами Вануату и Канаки (Новой Каледонией), находящейся под французским колониальным господством.

Правовой статус этих островов общей площадью суши 1,3 км² не ограничивается лишь вопросом суверенитета; их принадлежность напрямую влияет на определение окружающих территориальных вод, исключительной экономической зоны (350 000 км²) и континентального шельфа, а также на делимитацию морской границы между Вануату и Канаки. Наличие исключительной экономической зоны площадью около 350 000 км² вокруг островов еще больше повышает их стратегическое и экономическое значение.

Сторонники независимости Канаки неоднократно поддерживали позицию Вануату по островам Мэттью и Хантер. Эта позиция была оформлена в 2009 году в соглашении Кеаму, подписанном между правительством Вануату и Канакским социалистическим фронтом национального освобождения (FLNKS), и подтверждалась в последующие годы. В мае 2026 года лидер FLNKS Кристиан Теин вновь выразил эту поддержку. Кроме того, Сенат Новой Каледонии в 2009 году признал принадлежность островов Вануату.