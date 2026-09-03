В Ходжавенде около трансформатора найдено тело молодого мужчины

В Ходжавендском районе произошел несчастный случай.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Lent.az, тело жителя села Бахматлы Загатальского района Эльгюна Айдын оглу Шамхалова (2002 года рождения) было обнаружено в Ходжавендском районе вблизи электрического трансформатора.

В ходе предварительного расследования было установлено, что прибывший на заработки в Ходжавендский район Э.Шамхалов скончался от удара током в результате вмешательства в работу трансформатора.

По данному факту проводится расследование.