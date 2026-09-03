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Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль ЧЕ - ОБНОВЛЕНО

First News Media19:50 - Сегодня
Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль ЧЕ - ОБНОВЛЕНО

Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-21 в Подгорице.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Мухаммед Мусаев, выступающий в весовой категории 66 кг, одержав в финале победу иппоном над соперником из Сербии Марко Йоргичем, стал двукратным чемпионом континента среди молодежи.

Ранее на высшую ступень пьедестала почета чемпионата Европы поднялся Айхан Мирзазаде (60 кг).

Сегодня за бронзовую медаль также поборется Хадиджа Гадашева (57 кг).

Отметим, что в чемпионате, который продлится до 5 сентября, принимают участие 400 дзюдоистов (222 юноши, 178 девушек) из 44 стран. Азербайджан представлен на соревнованиях 14 дзюдоистами (9 юношей, 5 девушек) в 10 весовых категориях.

19:09

Азербайджанский дзюдоист Айхан Мирзазаде завоевал золотую медаль на юношеском чемпионате Европы, который проходит в столице Черногории Подгорице.

Как сообщает Report, в весовой категории до 60 кг в финале спортсмен одолел французского соперника Люсьена Тиксье и занял первое место на пьедестале почета.

Отметим, что на континентальном первенстве Азербайджан представляют 14 дзюдоистов (9 юношей и 5 девушек) в 10 весовых категориях.

Сегодня Магомед Мусаев (66 кг) поборется за золото, а Хадиджа Гадашова (57 кг) - за бронзу.

18:38

В Подгорице стартовал чемпионат Европы по дзюдо среди молодежи (U-21).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в первый день соревнований на татами вышли 7 членов сборной Азербайджана.

Двое из них - Айхан Мирзазаде (60 кг) и Мухаммед Мусаев (66 кг) - вышли в финал. Хадиджа Гадашева (57 кг) завоевала путевку на поединок за бронзовую медаль.

Наргиз Ахмедова, Гюльяз Мусаева (обе - 48 кг), Айсун Мамедова (52 кг) и Айтен Вердиева (57 кг) уступили в первых схватках.

Отметим, что в чемпионате, который продлится до 5 сентября, принимают участие 400 дзюдоистов (222 юноши, 178 девушек) из 44 стран. Азербайджан представлен на соревнованиях 14 дзюдоистами (9 юношей, 5 девушек) в 10 весовых категориях.

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