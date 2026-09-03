Наталья Шаровская поблагодарила Президента, первую леди и Фонд Гейдара Алиева

Состояние народного артиста Азербайджана, известного режиссёра и актёра Александра Шаровского остаётся тяжёлым.

Об этом рассказала Trend его супруга, народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская. По её словам, Александр Шаровский находится в реанимации Центральной клинической больницы. Врачи делают всё возможное для стабилизации его состояния.

"Состояние тяжёлое, он находится в реанимации, к сожалению. Врачи делают всё, что в их силах. Прогнозов пока нет, поэтому я не могу ничего сказать. Но они делают абсолютно всё возможное", - сказала Наталья Шаровская.

Она выразила глубокую благодарность государству за внимание и поддержку, оказанные Александру Шаровскому, подчеркнув, что для семьи особенно важны помощь и забота в этот тяжёлый момент.

"Я безмерно благодарна Президенту Ильхаму Алиеву, Первой леди Мехрибан Алиевой и Фонду Гейдара Алиева за огромную поддержку в этот очень тяжелый для нас период. Я от всей души благодарна нашей прекрасной стране, где мы живем, за любовь внимание людей, за такое участие и внимание к Александру Яковлевичу. Я думаю, что такое отношение особенно ценно для нас, потому что мы родились на этой земле и знаем, какие здесь замечательные люди", - подчеркнула она.

Наталья Шаровская отдельно отметила постоянное внимание и поддержку со стороны помощника Президента Азербайджана, исполнительного директора Фонда Гейдара Алиева Анара Алакбарова.

"Анар Алакбаров поддерживает нас, постоянно звонит, интересуется. Спасибо ему огромное", — отметила она.

Супруга артиста также поблагодарила медицинских работников за их самоотверженный труд.

"Огромное спасибо врачам. Это замечательная клиника, где делают всё возможное. Я бываю там и вижу, что врачи делают всё, что в их силах. И даже то, что, кажется, уже не в их силах, они тоже пытаются сделать. Я очень благодарна всем, кто принимает участие в этом непростом деле и поддерживает нас в нашем тяжёлом положении. От всей души выражаю огромную благодарность. Спасибо всем", — сказала Наталья Шаровская.

Завершая разговор, она выразила надежду на скорейшее выздоровление Александра Шаровского и вновь поблагодарила всех, кто оказывает семье поддержку.

Александр Шаровский — народный артист Азербайджана, режиссёр, актёр и один из заметных представителей театрального искусства страны. Его многолетняя творческая деятельность внесла значительный вклад в развитие азербайджанской театральной культуры.

Коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра также выразил глубокую признательность руководству страны и Фонд Гейдара Алиева за огромную поддержку, заботу и внимание в организации лечения Александра Шаровского.

"Александр Шаровский - выдающийся деятель азербайджанской культуры, чьё имя на протяжении десятилетий неразрывно связано с историей Русского драматического театра. Его талант, преданность профессии и многолетнее служение сцене внесли значительный вклад в развитие театрального искусства Азербайджана и снискали ему заслуженную любовь и глубокое уважение зрителей, коллег и всей театральной общественности страны. Коллектив театра сердечно благодарит руководство страны и Фонд Гейдара Алиева за многолетнюю поддержку деятелей культуры и искусства. Внимание и забота к личностям, посвятивших десятилетия служению азербайджанской культуре, является ярким проявлением гуманизма и бережного отношения к тем, кто составляет её историю и достояние", - говорится в послании коллектива театра.