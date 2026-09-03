Состоялся закрытый показ документального фильма «Смертельное наследие», снятого по заказу Фонда Возрождения Карабаха - ФОТО

2 сентября 2026 года состоялся первый закрытый показ документального фильма «Смертельное наследие» (Deadly Legacy), снятого компанией Beach House Pictures по заказу Фонда Возрождения Карабаха.

Презентация была организована в рамках международной конференции «Гуманитарное разминирование для восстановления городов: определение стандартов передовой практики в целях безопасного переселения», прошедшей в Баку при совместной организации Агентства Азербайджанской Республики по разминированию территорий (ANAMA) и ООН.

В мероприятии приняли участие помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев, председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, председатель Правления ANAMA Вугар Сулейманов, депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, послы зарубежных стран, представители международных организаций, доноры и партнёры QDF, представители общественности и средств массовой информации.

Фильм на фактическом материале раскрывает международные усилия Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, направленные на прекращение минного террора в мире и включение инициативы гуманитарного разминирования в 18-ю Цель устойчивого развития ООН, масштаб минной проблемы на освобождённых от оккупации территориях, а также то, что эта угроза является тяжёлой глобальной проблемой, стоящей перед всем человечеством, — гуманитарной трагедией, изменившей судьбы тысяч невинных людей и повлёкшей за собой горькие последствия. Съёмки картины проходили не только в Азербайджане, но и в Боснии и Герцеговине, Колумбии и Лаосе; в её основу легли интервью местных и международных экспертов, официальных лиц, а также истории людей, пострадавших от минного террора.

В официальной части мероприятия председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, исполнительный продюсер фильма Фаиг Багиров и режиссёр Элисон Джейн Уилсон поделились своими мыслями об основной идее фильма и заложенных в нём посланиях.

После показа Хикмет Гаджиев поделился впечатлениями о картине и выразил благодарность творческому коллективу, работавшему над её созданием.

Отметим, что в рамках презентации гостям была подарена книга «Возрождение Карабаха: история азербайджанского Ренессанса», написанная известным британским писателем Грэмом Уилсоном по заказу Фонда Возрождения Карабаха.