Фонд Возрождения Карабаха выступил партнёром I Лачинского международного кинофестиваля

Фонд Возрождения Карабаха (QDF) выступил официальным партнёром I Лачинского международного кинофестиваля, который прошёл в Лачине с 24 по 27 августа.

Фестиваль состоялся в рамках торжественной программы, приуроченной ко Дню города Лачин, и стал очередным шагом в культурном возрождении Карабаха и Восточного Зангезура.

Мероприятие прошло под девизом «Where Film Meets LIFE» — «Там, где кино встречается с жизнью». Организатором выступила киностудия «Хочазфильм» при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, Фонда Возрождения Карабаха, Агентства кино Азербайджанской Республики и компании Bakı Abadlıq Xidməti.

Первый международный кинофестиваль, проведённый в Карабахе и Восточном Зангезуре, вновь продемонстрировал, что масштабное восстановление освобождённых территорий не сводится лишь к возведению инфраструктуры — возрождение культурной и общественной жизни этих земель остаётся не менее важным приоритетом.

Лачинский кинофестиваль запомнился не просто как программа показов, а как культурное событие, воплотившее саму идею возрождения. Его значение сразу в нескольких плоскостях: фестиваль открывает новые творческие имена, представляет культурное возрождение Лачина международной аудитории и утверждает город как новую творческую площадку на карте мирового кино.

В мероприятии приняли участие государственные деятели, известные представители культуры и искусства, зарубежные гости, а также жители и гости Лачина.

Выступая на церемонии, председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев отметил, что наряду с масштабными восстановительными и созидательными работами на освобождённых территориях особым приоритетом остаётся возрождение культурной среды.

По его словам, фестиваль даёт местным и зарубежным кинематографистам редкую возможность увидеть Карабах таким, какой он есть сегодня. Председатель Правления выразил уверенность, что эта инициатива вдохновит международное киносообщество историей региона — его прошлым и его нынешним возрождением — и побудит обращаться к карабахской теме в будущих экранных работах.

Отметим, что на участие в фестивале было подано около 300 фильмов из 47 стран. К показу отобрали 20 картин, представляющих 15 стран. В их числе — специальная карабахская премьера узбекского фильма «Амир Темур» режиссёра Джейкоба Шварца.

Торжественная церемония закрытия и награждения прошла в рамках специального мероприятия, посвящённого Дню города Лачин, при участии сотен жителей и гостей города. Сертификаты Official Selection получили 39 участников, всего было определено 17 лауреатов. Победителям конкурса — пяти местным и двум зарубежным режиссёрам — вручили официальную награду фестиваля «Золотую дубовую ветвь».