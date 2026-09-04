Крупный пожар в Хырдалане потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре на объекте в городе Хырдалан Абшеронского района.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в МЧС.

На место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативным и необходимым мерам, принятым пожарными, пожар, вспыхнувший в прилегающих друг к другу двухэтажных объектах различного назначения общей площадью 800 кв. м, был ликвидирован в кратчайшие сроки, не получив распространения.

В результате пожара на втором этаже ресторана общей площадью 240 кв. м сгорели сгораемые конструкции кухни и кровли на площади 65 кв. м, а также сгораемые конструкции чайханы общей площадью 72 кв. м и её кровля. Пострадавших нет.

Оставшаяся часть ресторана и прилежащие объекты были защищены от огня.

09:09

В городе Хырдалан Абшеронского района сегодня утром произошел пожар на объекте, расположенном неподалеку от городского парка имени Гейдара Алиева.

На место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и сотрудники полиции. Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), сигнал о возгорании поступил на горячую линию «112».

Благодаря быстрому вмешательству пожарных расчетов огонь удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, предотвратив его дальнейшее распространение.