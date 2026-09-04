Шестикратный обладатель «Грэмми» подал в суд на ИИ-сервис Suno - ВИДЕО

Американский музыкант и обладатель шести премий Грэмми Джейсон Исбелл вместе с другими исполнителями подал коллективный иск против компании Suno, занимающейся разработкой технологий генерации музыки с помощью искусственного интеллекта.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на CBS News, иск был подан 31 августа в федеральный суд штата Массачусетс. Помимо Исбелла, истцами выступили музыкант Дэвид Лоури, блюзовый исполнитель Гай Форсайт и саксофонист Эдуардо Калле.

Музыканты утверждают, что Suno использует их имена, голоса и другие особенности творческой идентичности без разрешения, позволяя пользователям создавать композиции, имитирующие конкретных исполнителей.

По версии истцов, несмотря на заявления Suno о блокировке запросов с именами конкретных артистов, систему можно обойти. В иске, в частности, утверждается, что после ввода имени Джейсона Исбелла сервис создал композицию под названием «Paper Bell», которую музыканты считают похожей на его творчество и вокальную манеру.

Истцы также заявляют, что аналогичным образом сервис способен реагировать на запросы, связанные с другими известными исполнителями. При этом данный иск отличается от ряда других судебных разбирательств вокруг ИИ и музыкальной индустрии. В данном случае музыканты делают основной акцент не на нарушении авторских прав на конкретные песни или записи, а на незаконном использовании личности и творческой идентичности исполнителей.

Музыканты требуют выплатить им компенсацию, размер которой пока не уточняется, а также запретить Suno использовать их идентичность без разрешения.

В Suno заявили, что считают претензии необоснованными и намерены защищать свою позицию в суде. Компания утверждает, что ее платформа предназначена для создания оригинальной музыки, а не для использования имен конкретных исполнителей.

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