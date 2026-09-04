Отец обвиняет детский сад Kayu в побоях и халатности: ответ руководства

Каждый родитель, выбирая детский сад для своего ребёнка, в первую очередь рассчитывает на то, что учреждение будет соответствовать его финансовым возможностям и ожиданиям: за малышом присмотрят, ему обеспечат безопасность и полноценное обучение.

Однако, к сожалению, надежды родителей оправдываются далеко не всегда.

К примеру, в социальных сетях получила широкое распространение публикация, в которой отец Эльнур Алиев рассказал о проблеме, с которой столкнулась его семья.

Как пишет Эльнур Алиев, его сын в возрасте 2 лет и 2 месяцев «заговорил» именно благодаря детскому саду «Kayu»: «И его первыми словами стали: «больный садик»! Ребёнок заговорил - показывал рукой на лоб и повторял: «больный садик». Я даже не знал, радоваться мне или злиться... Каждый раз, когда я приводил ребёнка домой с синяками на теле, в саду утверждали: «Не волнуйтесь, он просто упал». Когда я однажды увидел у него на ягодицах следы от щипков, у меня уже возникли серьёзные подозрения. Мы просмотрели записи с камер видеонаблюдения за 2–3 часа, но так и не нашли момента падения. А на мои возмущения ответили: «Если вам что-то не нравится - забирайте ребёнка». Сад находится близко к дому, поэтому менять его не хотелось, и я снова закрыл на это глаза. Но однажды ребёнку поставили огромный синяк под глазом - лицо не проходило целый месяц. У него постоянно были синяки: то на ногах, то на ягодицах, то на руках».

Как отмечает возмущённый родитель, три летних месяца сын не посещал дошкольное учреждение: «Вчера, после перерыва, был первый день, когда я снова повез его в «Kayu». Вечером забираю ребёнка и вижу, что на этот раз у него сине-фиолетовый вздувшийся лоб. Спрашиваю: «Что это такое, в первый же день опять синяк на лбу? Я буду на вас жаловаться!» В ответ услышал ту самую знаменитую фразу: «Идите жалуйтесь куда хотите»».

Э. Алиев пишет, что самое ужасное выяснилось уже дома - ребёнок был испачкан испражнениями до самой шеи. Подгузник, который надели утром перед выходом, за 7 часов ни разу не поменяли. Ребёнок 7 часов пробыл в мокрой и грязной одежде: «Я позвонил им и сказал, что подам жалобу в Министерство науки и образования, что таких детских садов быть не должно и их необходимо лишить лицензии. А в ответ мне со смехом заявили: «Бог вам в помощь, жалуйтесь куда угодно»».

«Детский сад «Kayu» абсолютно не стоит тех 300–400 манатов, которые за него платят в месяц. Если вам дорог ваш ребёнок, категорически не рекомендую это место. Если бы у них не было связей в Министерстве образования, подобные сады не проработали бы и дня...», - утверждает Эльнур Алиев.

Редакция 1news.az в первую очередь связалась с администрацией детского сада «Kayu».

На наш запрос ответила руководитель дошкольного учреждения Айтен Гусейнова.

«Однажды ребёнок упал, ударился лбом о стул, и на этом месте образовалась припухлость. Видеозапись этого момента мы предоставили родителю. За годы нашей работы мы с подобными случаями не сталкивались и всегда уделяем особое внимание безопасности детей. Для меня доверие родителей крайне важно. Если родитель сталкивается в учреждении с какой-либо проблемой и не доверяет саду, возникает вопрос, насколько правильно оставлять ребёнка в этом учреждении. Я сама мать и не доверила бы своего ребёнка учреждению, которому не верю. Я всегда говорю это и родителям: если ребёнок не может адаптироваться или родитель недоволен, всегда можно выбрать альтернативный детский сад», - отметила в своём комментарии нам А. Гусейнова.

По её словам, некоторое время назад родитель также выражал обеспокоенность по поводу синяка в области таза у ребёнка: «Дети очень активны, поэтому во время игр, когда они садятся или встают, у них могут появляться небольшие синяки на разных частях тела. Однако в нашем учреждении абсолютно все комнаты находятся под видеонаблюдением. Если бы по отношению к ребёнку было применено какое-либо давление или насилие, думаю, родитель поднял бы этот вопрос намного более серьёзно».

«На данный момент родитель заявляет, что не намерен забирать ребёнка из нашего учреждения. Даже вчера мать прислала мне видеозапись, на которой ребёнок падает в саду, и отметила, что гематома может быть связана именно с этим. Что касается фразы «больный садик», здесь также возникло некое недопонимание. Дети иногда могут по-своему интерпретировать и произносить услышанные слова. Поэтому я считаю некорректным вырывать подобные выражения из контекста. Я понимаю трепетное отношение родителей к своим детям. Вполне естественно, что родителям свойственно проявлять повышенное волнение и внимание, особенно когда речь идёт о долгожданном первенце. Я не осуждаю такой подход», - сообщила она.

Как добавила руководитель детского сада, ранее, когда ребёнка только начали приводить в сад, родители уже выражали недовольство тем, что он не участвовал в создании какой-то поделки: «Мы и тогда отметили: если к деятельности учреждения есть серьёзные претензии, они могут перевести ребёнка в другой сад. Однако они заявили, что хотят продолжить ходить к нам. Главное для нас - это безопасность, развитие и полезный досуг детей. Ни одно здравомыслящее и профессиональное учреждение не станет предпринимать шагов, вредящих безопасности ребёнка. Мы как руководство делаем всё возможное, чтобы каждая минута, проведённая здесь детьми, была для них интересной и продуктивной.

Как руководитель детского сада я хочу, чтобы дети проживали этот возраст счастливо, безопасно и с пользой. Для этого мы постоянно внедряем новые подходы. Одно из главных отличий нашего учреждения - особое внимание к тому, чтобы дети и развлекались, и учились. То, что родитель не хочет забирать ребёнка из нашего сада, я расцениваю именно как проявление доверия к такому подходу. Для нас самое главное - сохранить доверие родителей и создать для детей безопасную, здоровую и развивающую среду».

Послесловие...

Что ж, в данной ситуации позиции сторон кардинально расходятся. С одной стороны - эмоциональные обвинения отца, подкреплённые синяками и ненадлежащим уходом за двухлетним малышом, с другой - заверения руководства дошкольного учреждения в полной безопасности, прозрачности и наличии камер видеонаблюдения. Эта история в очередной раз подсвечивает, насколько хрупким является доверие между родителями и детским садом и как трудно восстановить это взаимопонимание, когда речь идёт о самом дорогом - здоровье и комфорте ребёнка.