PASHA Real Estate Group и Marriott International подписали соглашение по нескольким объектам недвижимости в Азербайджане и Грузии - ФОТО

"PASHA Real Estate Group" и "Marriott International, Inc." объявили о подписании на этой неделе соглашения о запуске трех новых отелей и жилых комплексов на территории Азербайджана и Грузии.

Запланированные проекты включают роскошный отель и брендовые резиденции "The Ritz-Carlton" на берегу пляжа Загульба в Баку, а также расширение "The Ritz-Carlton Residences, Baku" дополнительным зданием с резиденциями. В рамках подписанного соглашения также планируется открытие отеля "Le Méridien" в Тбилиси.

Церемония подписания новых проектов состоялась в Баку, в отеле "The Ritz-Carlton, Baku" в присутствии Озгюра Гетера (Özgür Geter), главного исполнительного директора "PASHA Real Estate Group", и Нила Джонса (Neal Jones), президента "Marriott International" по Европе, Ближнему Востоку и Африке, а также других высокопоставленных руководителей обеих организаций.

“Мы стремимся создавать пространства, которые способствуют долгосрочному росту и привлекательности Азербайджана, Баку и региона в целом”, — сказал главный исполнительный директор "PASHA Real Estate Group" Озгюр Гетер. “Эти проекты отражают наше видение гостиничного обслуживания премиального уровня и элитного стиля жизни, которые соответствуют меняющимся ожиданиям потребителей, одновременно создавая долгосрочную ценность для общества и акционеров. Наше сотрудничество с "Marriott" строится на общей приверженности к совершенству, инновациям и высококлассному гостевому опыту, и мы гордимся возможностью расширить это партнерство путем внедрения новых знаковых проектов под одними из самых известных в мире брендов”.

“Восточная Европа и Кавказ остаются важным направлением роста для "Marriott", что поддерживается растущим спросом на путешествия, развивающейся инфраструктурой отельного бизнеса и сильным интересом потребителей и владельцев к всемирно признанным брендам”, — отметил Нил Джонс, президент "Marriott International" по Европе, Ближнему Востоку и Африке. “Эти соглашения отражают динамику, которую мы наблюдаем в регионе, и нашу стратегию по расширению разнообразного портфолио брендов, которое находит отклик у широкого круга путешественников, одновременно удовлетворяя растущий спрос на премиальный образ жизни и проживание. Мы с нетерпением ждем расширения нашего сотрудничества с "PASHA Real Estate", укрепляя наше присутствие на этих перспективных и быстрорастущих рынках”.

"The Ritz-Carlton Baku, Zagulba" и "The Ritz-Carlton Residences, Baku, Zagulba"

Расположенный на живописном побережье Каспийского моря, в районе пляжа Загульба — одного из самых популярных приморских курортов к северу от Баку, гостиничный комплекс "The Ritz-Carlton Baku, Zagulba" привнесёт в это знаковое место узнаваемую эстетику и легендарные стандарты сервиса “The Ritz-Carlton”. Планируется, что комплекс будет включать 80 отельных номеров, созданных для комфортного и изысканного отдыха у моря. Инфраструктура комплекса также будет включать спа-салон, крытый бассейн, современный фитнес-центр, несколько ресторанов, пляжный клуб и “The Ritz-Carlton Club Lounge”.

Проект также будет включать "The Ritz-Carlton Residences, Baku, Zagulba", в котором разместятся 282 роскошные резиденции, а также виллы, разработанные посредством утонченного дизайна и безупречного сервиса высочайшего класса. Планы для резиденций включают такие специальные удобства, как клуб, фитнес-центр, бассейн, детский клуб, кинотеатр и выход на частный пляж.

Расширение "The Ritz-Carlton Residences, Baku"

Развивая успех проекта “The Ritz-Carlton Residences, Baku”, открытого в 2023 году, “PASHA Real Estate Group” планирует строительство нового здания на прилегающей территории. Ожидается, что проект будет включать 238 дополнительных резиденций премиального уровня, а также эксклюзивную инфраструктуру для жителей, включая лаундж, фитнес-центр и бассейн.

"Le Méridien Tbilisi"

Бренд “Le Méridien” готовится расширить своё присутствие в Грузии с открытием отеля “Le Méridien Tbilisi” в Чугурети — одном из самых динамичных и перспективных районов в центре столицы. Ожидается, что номерной фонд нового отеля составит 152 отельных номеров, несколько ресторанов, пространства для деловых встреч и мероприятий, а также фитнес-центр.

Проект воплотит философию “Le Méridien”, вдохновляющую наслаждаться жизнью и открывать мир через культуру, гастрономию и искусство. В отеле также будут представлены фирменные пространства и программы бренда, включая “Le Méridien Hub” — современную интерпретацию традиционного гостиничного лобби.

Эти проекты еще больше укрепляют сотрудничество между "PASHA Real Estate Group" и "Marriott International", которое в настоящее время включает "The Ritz-Carlton, Baku", "The St. Regis Baku", "JW Marriott Absheron Baku", "Baku Marriott Hotel Boulevard", "Sheraton Baku Intourist Hotel", "Courtyard by Marriott Baku", "Pik Palace, Shahdag, Autograph Collection" и "Park Chalet, Shahdag, Autograph Collection".

О компании "PASHA Real Estate Group"

"PASHA Real Estate Group", входящая в состав "PASHA Holding", специализируется на инвестициях в недвижимость, девелопменте, строительстве, стратегическом управлении и эксплуатации активов. География деятельности компании охватывает Азербайджан, Турцию, Грузию, Узбекистан, Черногорию и США. Портфолио группы включает элитные отели, курорты мирового класса, торговые комплексы, премиальную жилую недвижимость и многофункциональные проекты. Следуя принципам качества, надежности и клиентоориентированности, "PASHA Real Estate Group" стремится формировать новые отраслевые стандарты и обеспечивать устойчивый рост стоимости своих активов на международном уровне.

www.pasharealestate.az

О компании "Marriott International"

Корпорация "Marriott International, Inc." (Nasdaq: MAR) базируется в Бетесде, штат Мэриленд, США, и по состоянию на 30 июня 2026 года объединяет портфолио привлекательных брендов в категориях роскошь, премиум, выборочный сервис, средний масштаб, длительное пребывание и «все включено», насчитывающее более 10 000 объектов недвижимости в 148 странах и территориях. "Marriott" осуществляет франчайзинг, управление и лицензирование отелей, жилых комплексов, таймшеров, яхт, объектов на открытом воздухе и других вариантов размещения по всему миру. Компания предлагает "Marriott Bonvoy®", свою высоко оцененную платформу для путешествий. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт www.marriott.com, а для ознакомления с последними новостями компании — www.marriottnewscenter.com