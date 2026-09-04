 PASHA Real Estate Group и Marriott International подписали соглашение по нескольким объектам недвижимости в Азербайджане и Грузии - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

PASHA Real Estate Group и Marriott International подписали соглашение по нескольким объектам недвижимости в Азербайджане и Грузии - ФОТО

First News Media10:55 - Сегодня
PASHA Real Estate Group и Marriott International подписали соглашение по нескольким объектам недвижимости в Азербайджане и Грузии - ФОТО

"PASHA Real Estate Group" и "Marriott International, Inc." объявили о подписании на этой неделе соглашения о запуске трех новых отелей и жилых комплексов на территории Азербайджана и Грузии.

Запланированные проекты включают роскошный отель и брендовые резиденции "The Ritz-Carlton" на берегу пляжа Загульба в Баку, а также расширение "The Ritz-Carlton Residences, Baku" дополнительным зданием с резиденциями. В рамках подписанного соглашения также планируется открытие отеля "Le Méridien" в Тбилиси.

Церемония подписания новых проектов состоялась в Баку, в отеле "The Ritz-Carlton, Baku" в присутствии Озгюра Гетера (Özgür Geter), главного исполнительного директора "PASHA Real Estate Group", и Нила Джонса (Neal Jones), президента "Marriott International" по Европе, Ближнему Востоку и Африке, а также других высокопоставленных руководителей обеих организаций.

“Мы стремимся создавать пространства, которые способствуют долгосрочному росту и привлекательности Азербайджана, Баку и региона в целом”, — сказал главный исполнительный директор "PASHA Real Estate Group" Озгюр Гетер. “Эти проекты отражают наше видение гостиничного обслуживания премиального уровня и элитного стиля жизни, которые соответствуют меняющимся ожиданиям потребителей, одновременно создавая долгосрочную ценность для общества и акционеров. Наше сотрудничество с "Marriott" строится на общей приверженности к совершенству, инновациям и высококлассному гостевому опыту, и мы гордимся возможностью расширить это партнерство путем внедрения новых знаковых проектов под одними из самых известных в мире брендов”.

“Восточная Европа и Кавказ остаются важным направлением роста для "Marriott", что поддерживается растущим спросом на путешествия, развивающейся инфраструктурой отельного бизнеса и сильным интересом потребителей и владельцев к всемирно признанным брендам”, — отметил Нил Джонс, президент "Marriott International" по Европе, Ближнему Востоку и Африке. “Эти соглашения отражают динамику, которую мы наблюдаем в регионе, и нашу стратегию по расширению разнообразного портфолио брендов, которое находит отклик у широкого круга путешественников, одновременно удовлетворяя растущий спрос на премиальный образ жизни и проживание. Мы с нетерпением ждем расширения нашего сотрудничества с "PASHA Real Estate", укрепляя наше присутствие на этих перспективных и быстрорастущих рынках”.

"The Ritz-Carlton Baku, Zagulba" и "The Ritz-Carlton Residences, Baku, Zagulba"

Расположенный на живописном побережье Каспийского моря, в районе пляжа Загульба — одного из самых популярных приморских курортов к северу от Баку, гостиничный комплекс "The Ritz-Carlton Baku, Zagulba" привнесёт в это знаковое место узнаваемую эстетику и легендарные стандарты сервиса “The Ritz-Carlton”. Планируется, что комплекс будет включать 80 отельных номеров, созданных для комфортного и изысканного отдыха у моря. Инфраструктура комплекса также будет включать спа-салон, крытый бассейн, современный фитнес-центр, несколько ресторанов, пляжный клуб и “The Ritz-Carlton Club Lounge”.

Проект также будет включать "The Ritz-Carlton Residences, Baku, Zagulba", в котором разместятся 282 роскошные резиденции, а также виллы, разработанные посредством утонченного дизайна и безупречного сервиса высочайшего класса. Планы для резиденций включают такие специальные удобства, как клуб, фитнес-центр, бассейн, детский клуб, кинотеатр и выход на частный пляж.

Расширение "The Ritz-Carlton Residences, Baku"

Развивая успех проекта “The Ritz-Carlton Residences, Baku”, открытого в 2023 году, “PASHA Real Estate Group” планирует строительство нового здания на прилегающей территории. Ожидается, что проект будет включать 238 дополнительных резиденций премиального уровня, а также эксклюзивную инфраструктуру для жителей, включая лаундж, фитнес-центр и бассейн.

"Le Méridien Tbilisi"

Бренд “Le Méridien” готовится расширить своё присутствие в Грузии с открытием отеля “Le Méridien Tbilisi” в Чугурети — одном из самых динамичных и перспективных районов в центре столицы. Ожидается, что номерной фонд нового отеля составит 152 отельных номеров, несколько ресторанов, пространства для деловых встреч и мероприятий, а также фитнес-центр.

Проект воплотит философию “Le Méridien”, вдохновляющую наслаждаться жизнью и открывать мир через культуру, гастрономию и искусство. В отеле также будут представлены фирменные пространства и программы бренда, включая “Le Méridien Hub” — современную интерпретацию традиционного гостиничного лобби.

Эти проекты еще больше укрепляют сотрудничество между "PASHA Real Estate Group" и "Marriott International", которое в настоящее время включает "The Ritz-Carlton, Baku", "The St. Regis Baku", "JW Marriott Absheron Baku", "Baku Marriott Hotel Boulevard", "Sheraton Baku Intourist Hotel", "Courtyard by Marriott Baku", "Pik Palace, Shahdag, Autograph Collection" и "Park Chalet, Shahdag, Autograph Collection".

О компании "PASHA Real Estate Group"

"PASHA Real Estate Group", входящая в состав "PASHA Holding", специализируется на инвестициях в недвижимость, девелопменте, строительстве, стратегическом управлении и эксплуатации активов. География деятельности компании охватывает Азербайджан, Турцию, Грузию, Узбекистан, Черногорию и США. Портфолио группы включает элитные отели, курорты мирового класса, торговые комплексы, премиальную жилую недвижимость и многофункциональные проекты. Следуя принципам качества, надежности и клиентоориентированности, "PASHA Real Estate Group" стремится формировать новые отраслевые стандарты и обеспечивать устойчивый рост стоимости своих активов на международном уровне. 

www.pasharealestate.az

О компании "Marriott International"

Корпорация "Marriott International, Inc." (Nasdaq: MAR) базируется в Бетесде, штат Мэриленд, США, и по состоянию на 30 июня 2026 года объединяет портфолио привлекательных брендов в категориях роскошь, премиум, выборочный сервис, средний масштаб, длительное пребывание и «все включено», насчитывающее более 10 000 объектов недвижимости в 148 странах и территориях. "Marriott" осуществляет франчайзинг, управление и лицензирование отелей, жилых комплексов, таймшеров, яхт, объектов на открытом воздухе и других вариантов размещения по всему миру. Компания предлагает "Marriott Bonvoy®", свою высоко оцененную платформу для путешествий. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт www.marriott.com, а для ознакомления с последними новостями компании — www.marriottnewscenter.com

Поделиться:
258

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Джорджу Мелони с рекордом по пребыванию на посту премьера ...

Общество

Отец обвиняет детский сад Kayu в побоях и халатности: ответ руководства

Экономика

Azeri Light продолжает дорожать и приближается к $105

Общество

В Баку из-за соревнования IRONMAN 70.3 ограничат движение на ряде дорог - ПОДРОБНОСТИ

Общество

В Азербайджане начался перевод и восстановление студентов профобразования

Угроза жизни и здоровью: МЧС закрыло автозаправочную станцию в Физули - ФОТО - ВИДЕО

Этой стране снизили взнос и продлили срок для решения об участии в «Евровидении-2027»

Обнаружена крупная партия марихуаны - ФОТО

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Азербайджанская студентка сообщила об угрозе отчисления из Мельбурнского университета: Проблему удалось решить

Одна из мошенниц, задержанных за изготовление поддельных договоров MİDA, оказалась известным врачом

В Гяндже сын зарезал 64-летнюю мать прямо на рынке - ВИДЕО

Не стало известного азербайджанского художника Эльчина Джабарова

Последние новости

В Азербайджане начался перевод и восстановление студентов профобразования

Сегодня, 11:35

Шерпы Quad провели встречу в Нью-Дели

Сегодня, 11:30

Хакаби: Иран может получить «третий удар мула»

Сегодня, 11:23

Угроза жизни и здоровью: МЧС закрыло автозаправочную станцию в Физули - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:18

Сибига: Украина не бьет по объектам Казахстана

Сегодня, 11:15

Этой стране снизили взнос и продлили срок для решения об участии в «Евровидении-2027»

Сегодня, 11:12

США расследуют смерти военных после вакцинаций от COVID-19

Сегодня, 11:10

Трамп поделился статьей Уиткоффа о мире между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 11:05

Обнаружена крупная партия марихуаны - ФОТО

Сегодня, 11:02

В Стамбуле нейтрализован подозреваемый в связях с ИГИЛ

Сегодня, 11:00

PASHA Real Estate Group и Marriott International подписали соглашение по нескольким объектам недвижимости в Азербайджане и Грузии - ФОТО

Сегодня, 10:55

Отец обвиняет детский сад Kayu в побоях и халатности: ответ руководства

Сегодня, 10:48

Azeri Light продолжает дорожать и приближается к $105

Сегодня, 10:30

Foreign Policy: следующим лидером ООН станет либо секретарь, либо генерал

Сегодня, 10:24

В Непале двух человек нашли живыми спустя девять дней после схода оползня — ФОТО

Сегодня, 10:21

В Баку из-за соревнования IRONMAN 70.3 ограничат движение на ряде дорог - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 10:15

США потопили судно эквадорского наркокартеля - ВИДЕО

Сегодня, 10:12

Наследники иракских евреев потребовали €21,5 млн от Франции

Сегодня, 10:10

Глава МИД Кубы обвинил США во лжи

Сегодня, 10:05

Россия и Китай обсуждают «Силу Байкала»

Сегодня, 10:01
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10