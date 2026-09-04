В Азербайджане начался перевод и восстановление студентов профобразования

В Азербайджане стартовал процесс перевода и восстановления обучающихся на ступени профессионального образования на первое полугодие 2026/2027 учебного года.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном агентстве по профессиональному образованию.

Отмечается, что желающие подать заявку могут перейти в личный кабинет на платформе portal.edu.az и выбрать услугу «Перевод и восстановление обучающихся». Приём обращений продлится до 10 сентября, 18:00.

«Лица, меняющие учебное заведение, специальность или восстанавливающиеся в учебном заведении, продолжают обучение исключительно на платной основе. Исключением являются лица, обучающиеся за счёт государства, если они меняют учебное заведение по той же специальности, меняют специальность из-за отсутствия подготовки кадров по их прежней специальности после академического отпуска, либо восстанавливаются после увольнения в запас с прохождения срочной действительной военной службы.

Перевод учащихся и смена специальности на уровне начального профессионального образования не допускаются. На уровне технического профессионального образования перевод в другое учреждение и смена специальности не допускаются для студентов, не окончивших первый курс учебного года.

Смена специальности и восстановление студентов в учреждениях профессионального образования осуществляются строго в пределах одной и той же группы специальностей, определённой "Классификацией специальностей профессионального образования", утверждённой Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики № 178 от 31 октября 2011 года.

Заявители смогут узнать о результатах в своем личном кабинете в течение 15 дней после окончания приёма документов», - подчеркивается в сообщении.