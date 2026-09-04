 Дорожная полиция выступила с важным предупреждением к пешеходам - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Дорожная полиция выступила с важным предупреждением к пешеходам - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова11:45 - Сегодня
Дорожная полиция выступила с важным предупреждением к пешеходам - ФОТО - ВИДЕО

«Трагическое дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 3 сентября на территории посёлка Шаган Хазарского района, ещё раз демонстрирует важность того, что безопасность на дорогах нельзя упускать из виду ни на секунду».

Как сообщает 1news.az, об этом в своём обращении к участникам дорожного движения заявил начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД Ровшан Тагиев.

Он отметил, что многополосная дорога - это не просто широкая дистанция, которую нужно преодолеть, а каждая её полоса представляет собой отдельный источник опасности: «Даже если водитель на одной полосе заметит пешехода, водитель, движущийся по другой полосе, может не успеть вовремя его увидеть. Внезапный выбег на дорогу из-за автомобилей, остановка посреди проезжей части, попытка вернуться назад или перебежать дорогу ещё больше повышают риск аварии.

На дорогах с интенсивным движением расчёт расстояния "на глаз" обманчив. Автомобиль, который кажется далёким, за короткое время может оказаться в точке, где находится пешеход. Пешеход же, находясь на проезжей части, не способен одновременно и правильно оценить скорость и дистанцию на всех полосах.

Перебегание дороги не сокращает время пребывания в опасной зоне - напротив, это ослабляет контроль над ситуацией. Желание оказаться на противоположной стороне на несколько секунд быстрее одновременно подвергает человека нескольким различным рискам.

Дорогие пешеходы, не рискуйте жизнью ради экономии нескольких минут. Переходите на другую сторону дороги не самым коротким, а самым безопасным путём. Если поблизости есть пешеходный или надземный переход, его использование - это не просто выбор, а жизненно важная необходимость. Стремитесь не сократить путь, а добраться до места назначения целыми и невредимыми».

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