В MİDA заявили об усилении мер безопасности при отборе квартир

Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана (MİDA) усилило меры безопасности при отборе квартир.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель аппарата MİDA Джамшид Амиров.

По его словам, большинство квартир, выставленных сегодня на продажу, уже отобраны гражданами.

«Ранее мы следили за процессом отбора вместе с вами в режиме реального времени. При этом вы были проинформированы о внедренных в систему нововведениях и принятых нами мерах безопасности. Главная цель этих мер - создание равных условий отбора для каждого гражданина, обеспечение прозрачности и эффективности, и, конечно же, проведение процесса отбора в полностью безопасном формате», - подчеркнул он.