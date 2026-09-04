Стало известно, когда в Азербайджан придёт астрономическая осень

Осень вступит в свои права в Азербайджане 23 сентября в 04:05:08 по бакинскому времени.

Как сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), этот момент называется осенним равноденствием, передает 1news.az.

В это время день и ночь практически сравниваются по продолжительности, а Солнце восходит строго на востоке и заходит на западе. Однако из-за атмосферной рефракции и углового размера солнечного диска длина дня составляет не ровно 12 часов, а немного превышает продолжительность ночи. В ходе своего годичного движения Солнце пересекает небесный экватор и переходит из Северного полушария в Южное. С этого момента в Северном полушарии начинается осень, а в Южном - весна. В дальнейшем в Северном полушарии дни становятся короче, а ночи - длиннее.

Смена времён года связана не с изменением расстояния от Земли до Солнца, а с движением Земли вокруг Солнца и наклоном её оси вращения к плоскости орбиты примерно на 66,56°. Именно из-за этого наклона в течение года меняется угол падения солнечных лучей на поверхность Земли, что и приводит к смене сезонов.

В 2026 году астрономическая осень продлится 89 дней 21 час 45 минут и 1 секунду и завершится зимним солнцестоянием, которое наступит 22 декабря.

С этого момента в Северном полушарии начнётся астрономическая зима, а в Южном - астрономическое лето.