Блогер Фарида Ширинова стала жертвой мошенничества, потеряв крупную сумму - ВИДЕО

Блогер Фарида Ширинова (664 тыс подписчиков в Instagram) стала жертвой мошенничества и лишилась 750 тыс рублей (более 15 тыс манатов), которые предназначались для строительства приюта для собак.

Ф.Ширинова рассказала в видеообращении, размещенном в социальной сети Instagram, о мошенничестве со стороны Дениса Токарева, являющегося бывшим мужем участницы реалити-шоу «Дом-2» Евгении Феофилактовой - мужчина похитил у нее 750 тысяч рублей и паспорт, после чего оставил девушку одну на Бали.

По словам Ф.Шириновой, она познакомилась с Д.Токаревым около двух лет назад. На тот момент он был знаком с ее другом, а также с представителями лейбла певца Эльмана Зейналова (ELMAN) - RAAVA Music. Поэтому девушка доверилась ему и не ожидала, что в дальнейшем может столкнуться с какими-либо проблемами.

«Денис представлялся племянником Николая Токарева, ближайшего друга Владимира Путина. Сказал, что его нельзя снимать на видео и фото, что он очень важный человек. Два года он мне писал, как друг, интересовался моей жизнью, увлечениями, знал, что я учу французский и хочу жить в Европе. Первый его скам произошел, когда он мне предложил сделать рабочую визу во Францию всего лишь за 110 тысяч рублей. Я согласилась, перевела деньги» - рассказывает блогер.

Фарида отметила, что мошенники постоянно торопят своих жертв. По ее словам, ей неоднократно говорили, что деньги за визу необходимо перевести немедленно, поскольку это якобы было важно. В результате, действуя второпях, она перевела деньги за визу. Вскоре ей пришло подтверждение от некоего Магомеда о том, что виза якобы готова и она может жить во Франции.

Блогер также рассказала, что после этого Денис предложил ей поехать на Бали, напомнив, что она сама хотела побывать там. Он предложил купить ей билет и попросил показать ему местные достопримечательности, поскольку сам никого там не знал. Также Денис попросил ее познакомить его со своими друзьями на Бали.

Денис Токарев неоднократно уговаривал Фариду приехать на остров, и в итоге она самостоятельно купила билеты - после ее прибытия на Бали мужчина попросил ее познакомить его со своими друзьями.

«Я чувствовала ответственность за то, что человек прилетел со мной, поэтому виделась с ним вечерами. Однажды он мне говорит: «Фарида, ты же хотела открыть приют для собак? У меня есть знакомые, которые продают землю в два раза дешевле рыночной. Какую землю ты хочешь? Покажи. Я подберу похожие варианты, ты выберешь, мы ее возьмем» - рассказывает Ф.Ширинова в своем видеообращении.

Пострадавшая рассказала, что, узнав об этом, не смогла сдержать слез от счастья, поскольку наконец-то ее мечта должна была осуществиться. Она планировала построить приют для собак и дом для своей семьи. По ее словам, Денис на протяжении двух лет поддерживал с ней связь, знал о ее любви к животным и желании помогать им, которое для нее было превыше всего. Поэтому она особенно тяжело восприняла произошедшее, поскольку, как отметила Ф.Ширинова, Д.Токарев лишил ее мечты, а похищенные им деньги предназначались для строительства приюта.

Увидев, что Фарида поверила его словам, Денис предложил переводить деньги небольшими частями на разные счета. Он объяснил это необходимостью соблюдать меры безопасности, заявив, что при переводе крупной суммы банк якобы может заблокировать операцию.

«А я, дура, не обратила внимания. Но, когда это тебе говорит друг, с которым ты 24/7 на связи, у тебя нет сомнений. А через четыре дня я смотрю и вижу, что та земля продается до сих пор. Пишу владельцу объявления: «Разве ваша земля не продана?». Мне отвечают: «Нет». И тут до меня доходит - я стала жертвой обмана» - отмечает Фарида Ширинова.

Блогер рассказывает, что решила проверить информацию о Денисе Токареве и выяснила, что его неоднократно обвиняли в мошенничестве – Ф.Ширинова разыскала Д.Токарева и потребовала своих денег. Мужчина предложил полететь вместе в Дубай, якобы только там он сможет получить наличные, но выехал из расположенного на Бали отеля, не дождавшись ее и оставив свои чемоданы.