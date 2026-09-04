Двух разыскиваемых граждан экстрадировали из России в Азербайджан

В соответствии с требованиями Конвенции от 7 октября 2002 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» Генеральная прокуратура РФ удовлетворила ходатайства Генеральной прокуратуры АР об экстрадиции граждан Азербайджана Нахида Алиджанлы и Ренада Оруджова.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры АР.

Так, в рамках уголовного дела, расследуемого в Военной прокуратуре Губадлинского района, были установлены обоснованные подозрения в том, что Нахид Алиджанлы, являясь военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы, уклонялся от прохождения службы.

В отношении Ренада Оруджова в рамках уголовного дела, расследуемого в Управлении полиции Низаминского района Баку, были установлены обоснованные подозрения в совершении мошенничества, повлекшего причинение значительного ущерба.

В связи с этим в отношении обоих были вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Поскольку они скрылись от следствия, их объявили в межгосударственный розыск.

Оба лица были задержаны на территории Российской Федерации и соответствующими органами Министерства юстиции доставлены в Азербайджан.