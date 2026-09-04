Какова ситуация в Гёранбое после взрыва?  

Жители Гёранбойского района, эвакуированные после взрыва, вернулись в свои дома.

Об этом Oxu.Az сообщила заместитель главы Исполнительной власти (ИВ) Гёранбойского районного, начальник отдела территориальной организации и общественно-политических вопросов Мирвари Агамалиева.

По ее словам, в связи со случившимся при ИВ была создана специальная комиссия:

"Она провела обследование местности. После того как безопасность была полностью обеспечена, жители вернулись домой. В настоящее время ситуация стабильная".

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