Водителей предупредили: в Баку перекроют участок дороги

В Бинагадинском районе Баку временно перекроют движение транспорта из-за проведения ремонтных работ.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Управление Государственной дорожной полиции города Баку, ограничение начнет действовать с 20:00 4 сентября на боковой дороге Московского проспекта в районе Биляджарского спуска.

Движение на указанном участке будет полностью приостановлено до окончания ремонтных работ. В этот период сотрудники Государственной дорожной полиции будут регулировать движение и принимать необходимые меры для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Водителей призвали учитывать временное ограничение при планировании маршрута, соблюдать требования сотрудников дорожной полиции и правила безопасности на дороге.