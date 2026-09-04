В Баку мужчину приговорили к 5 годам за сексуальное насилие над школьницей

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор В. Аббасову, признанному виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, суд установил, что 26-летний мужчина, проживающий в поселке Гызылдаш Гарадагского района, ранее работал продавцом в торговом центре «Садарак».

Согласно материалам дела, находясь в поселке Локбатан, Аббасов заметил 17-летнюю школьницу, вышедшую из автобуса, и последовал за ней. Мужчина зашел вслед за девушкой в подъезд жилого здания, где напал на нее и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

В.Аббасов признан виновным по статье 150.2-1.1 Уголовного кодекса Азербайджана.

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.