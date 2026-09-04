Медикаментозное отравление стало причиной смерти женщины в Шамкире

В Шамкирском районе зарегистрирован случай смерти женщины, предварительно связанный с отравлением лекарственными препаратами.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел в селе Гасымалылар.

40-летняя жительница села Гюльнара Алескерова была госпитализирована в Шамкирскую больницу с диагнозом «медикаментозное отравление». Несмотря на оказанную медицинскую помощь, врачи не смогли спасти ее жизнь.

По факту произошедшего прокуратура Шамкирского района начала расследование. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются.