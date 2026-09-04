В Геранбойском районе бензовоз врезался в отбойники - ВИДЕО

На автомагистрали Баку - Газах - Грузия произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, перевозившего топливо.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла на участке дороги, проходящем через территорию Геранбойского района.

По предварительным данным, бензовоз, следовавший в сторону Баку, столкнулся с металлическими дорожными ограждениями. На место происшествия были направлены сотрудники полиции.

Обстоятельства аварии устанавливаются.