Пассажиропоток в Бакинском метро снизился на 12,22%

В августе Бакинский метрополитен обслужил более 13 млн пассажиров.

При этом по сравнению с августом прошлого года пассажиропоток снизился на 12,22%.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, наиболее востребованной станцией в течение месяца стала «Кёроглу». Ею воспользовались 1 400 424 пассажира.

Максимальный суточный пассажиропоток был зафиксирован 3 августа - в этот день услугами метро воспользовались 548 751 человек.

Все большую популярность среди пассажиров получают бесконтактные способы оплаты. В августе с использованием NFC и QR-билетов было совершено 6 802 045 платежей. На их долю пришлось 53,5% всех платных поездок за месяц. По сравнению с июлем данный показатель вырос на 0,5%.

В рамках службы «Доступное метро» за месяц было выполнено 79 заявок.

Между тем в августе Бакинский метрополитен приступил к основному этапу проекта по разделению Красной и Зеленой линий. Работы начались 15 августа и, согласно планам, продлятся около 10-11 месяцев. На период строительства движение поездов между станциями «Низами» и «28 Мая» будет приостановлено.