В тяжелом ДТП в Шахбузе погибли три человека, еще девять получили ранения

В тяжелом дорожно-транспортном происшествии в селе Гёмюр Шахбузского района погибли три человека, еще девять получили травмы.

Как сообщает Report, автомобиль Toyota Prado с госрегистрационным знаком 68-BE-050 перевернулся во время движения в горной местности.

В результате аварии погибли жители села Оглангала Шарурского района Назим Абдуллаев (1975 г.р.), его дочь Ф. Абдуллаева (2017) и П. Ш. (2006).

Пострадавшие в ДТП В. Ш. (2025), Р. А. (2025), Назрин Исмаилова (2004), У. И. (2025), Сарраф Абдуллаев (1985), Джейран Абдуллаева (2010), Ф. Ш. (2016), Вусала Абдуллаева (1983) и Г. Ш. (2014) доставлены Нахчыванскую республиканскую больницу.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.

По факту проводится расследование.