 В тяжелом ДТП в Шахбузе погибли три человека, еще девять получили ранения | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В тяжелом ДТП в Шахбузе погибли три человека, еще девять получили ранения

First News Media23:45 - 04 / 09 / 2026
В тяжелом ДТП в Шахбузе погибли три человека, еще девять получили ранения

В тяжелом дорожно-транспортном происшествии в селе Гёмюр Шахбузского района погибли три человека, еще девять получили травмы.

Как сообщает Report, автомобиль Toyota Prado с госрегистрационным знаком 68-BE-050 перевернулся во время движения в горной местности.

В результате аварии погибли жители села Оглангала Шарурского района Назим Абдуллаев (1975 г.р.), его дочь Ф. Абдуллаева (2017) и П. Ш. (2006).

Пострадавшие в ДТП В. Ш. (2025), Р. А. (2025), Назрин Исмаилова (2004), У. И. (2025), Сарраф Абдуллаев (1985), Джейран Абдуллаева (2010), Ф. Ш. (2016), Вусала Абдуллаева (1983) и Г. Ш. (2014) доставлены Нахчыванскую республиканскую больницу.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.

По факту проводится расследование.

Поделиться:
272

Актуально

Политика

Мелони поблагодарила Ильхама Алиева

Политика

Азербайджан передал Украине более 36 тонн высоковольтного кабеля

Мнение

Мир на словах, Азербайджан - в прицеле: что означает новая модель обороны Армении

Мнение

Слишком много совпадений: кто атакует Азербайджан в медиапространстве?

Общество

В тяжелом ДТП в Шахбузе погибли три человека, еще девять получили ранения

В Баку из-за соревнования IRONMAN 70.3 изменится схема движения 13 автобусных маршрутов

ГЭЦ: В вузах Азербайджана остались вакантными 1393 места

Лечение Мурада Адыгезалзаде взято под контроль

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

«Вижу как при катаракте»: пациентка из Москвы пожаловалась на последствия операции у Джахида Шахбазова - ВИДЕО

Стали известны новые подробности нападения на тиктокера «Çevik» в Габале - ОБНОВЛЕНО

Не стало известного азербайджанского художника Эльчина Джабарова

Надписи, сделанные на исторических скалах в Шуше, удалили - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Трамп: Ормузский пролив может утратить прежнюю значимость для мировой энергетики

Сегодня, 00:23

В Британии допустили проведение референдума об упразднении Палаты лордов

04 / 09 / 2026, 23:50

В тяжелом ДТП в Шахбузе погибли три человека, еще девять получили ранения

04 / 09 / 2026, 23:45

В офис президента Украины пришли с обысками

04 / 09 / 2026, 23:40

Сахиба Гафарова: Парламентская дипломатия вносит важный вклад в диалог и сотрудничество между странами

04 / 09 / 2026, 23:20

«Шамахы» разгромил «Кяпаз» со счетом 4:1

04 / 09 / 2026, 23:00

В Польше начали рассылать мобилизационные карточки

04 / 09 / 2026, 22:40

Азербайджанский борец завоевал серебряную медаль Всемирных игр кочевников

04 / 09 / 2026, 22:21

Азербайджан передал Украине более 36 тонн высоковольтного кабеля

04 / 09 / 2026, 22:00

Тегеран заявил об использовании БПЛА с ИИ для атак на базы США

04 / 09 / 2026, 21:40

Зеленский подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев

04 / 09 / 2026, 21:20

В Баку из-за соревнования IRONMAN 70.3 изменится схема движения 13 автобусных маршрутов

04 / 09 / 2026, 21:00

В подвале многоэтажного дома в Узбекистане обнаружили искусственный бассейн с акулами - ВИДЕО

04 / 09 / 2026, 20:40

Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации из-за угроз Украины

04 / 09 / 2026, 20:30

Мелони поблагодарила Ильхама Алиева

04 / 09 / 2026, 20:15

В Иране мужчина обменял несколько килограммов риалов на $300 — ВИДЕО

04 / 09 / 2026, 20:00

Жители Саксонии-Анхальт проводили Мерца криками «Убирайся!» - ВИДЕО

04 / 09 / 2026, 19:45

Захарова Пашиняну: «Вы мужчина или женщина»

04 / 09 / 2026, 19:30

ГЭЦ: В вузах Азербайджана остались вакантными 1393 места

04 / 09 / 2026, 19:15

Лечение Мурада Адыгезалзаде взято под контроль

04 / 09 / 2026, 19:04
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10